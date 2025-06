"Ostatni bój Kaczyńskiego". Po tym odda władzę w PiS?

28 czerwca odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym wyłonione zostanie kierownictwo partii. Jak to zwykle przed tego rodzaju wydarzeniem pojawiają się spekulacje, czy to właśnie teraz Jarosław Kaczyński zdecyduje się przekazać stery w partii.

Kaczyński odda władzę w PiS? Będzie apel zarządu partii

Wszystko wskazuje jednak, że to jeszcze nie ten moment. Jak bowiem informuje Wirtualna Polska, zarząd PiS planuje zaapelować do Jarosława Kaczyńskiego, aby ten nie ustępował z funkcji prezesa. Przy takim stanowisku polityków partii ma utwierdzać kolejny sukces wyborczy swojego lidera.

WP pisze, że w PiS lubią podkreślać, że Kaczyński doprowadził do prezydentury czterech polityków: Lecha Wałęsę, Lecha Kaczyńskiego, a następnie szerzej nikomu nieznanego Andrzeja Dudę. Wreszcie – szefa IPN Karola Nawrockiego.

– Z underdogów zrobił najważniejszych ludzi w państwie – powiedział portalowi jeden z polityków PiS. O prezesie jego podwładni mają dziś mówić: kingmaker, szef, sigma.

Politycy PiS chcieliby, aby Kaczyński pozostał w partii przynajmniej do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. – Kaczyński zniósł to, że go Tusk odsunął od władzy. Ustał to, jak cała partia. Teraz wygrał prezydenturę. Za dwa lata chce stoczyć być może ostatni swój bój i pogonić "rudego". Po tym – może – odda partię. To znaczy funkcję prezesa, bo partii nie odda nigdy. To jego życie – powiedział rozmówca WP z Prawa i Sprawiedliwości.

Awans dla Przemysława Czarnka

Choć trudno w obecnej sytuacji spodziewać się zmiany prezesa, zmiany mają zajść w kierownictwie partii. Według dziennikarzy portalu, na awans może liczyć były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. "[...] taka będzie nieformalna rekomendacja członków PiS, ale i – prawdopodobnie – samego Jarosława Kaczyńskiego. To prezes bowiem wskazuje kandydatów na wiceprezesów, a delegaci akceptują te kandydatury albo nie" – czytamy.

Z nieoficjalnych rozmów dziennikarzy wynika, że Czarnek jako jedna z czołowych obecnie osób w partii miałby stuprocentowe poparcie.

