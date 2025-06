"PiS dogadało się z Braunem". To dlatego poparł Nawrockiego?

W środę w Sejmie powstało koło poselskie Konfederacji Korony Polskiej. Było to możliwe, ponieważ do partii Grzegorza Brauna dołączył Sławomir Zawiślak, dotychczasowy poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Powstanie koła zapowiadał wcześniej sam Braun. – Posłowie Włodzimierz Skalik i Roman Fritz, wiceprezesi mojej partii, Konfederacji Korony Polskiej, żeby zawiadomić marszałka Sejmu o tym, że tworzy się koło, potrzebują jeszcze co najmniej jednego posła – powiedział eurodeputowany przed kilkoma dniami.

"Prosty deal" PiS z Grzegorzem Braunem?

Jak twierdzi Wirtualna Polska, transfer odbył się pod kontrolą i za zgodą Nowogrodzkiej. Portal pisze o "prostym dealu" politycznego braunistów z PiS. Jego rozmówcy wskazują, że Zawiślakowi od dawna bliżej było do Konfederacji. – Takie ma po prostu poglądy – stwierdził jeden z posłów.

"Okazało się, że Zawiślak mógł odejść do formacji Brauna i umożliwić jej utworzenie koła poselskiego. Za co? Wersje są dwie. Choć obie dotyczą tego samego" – czytamy. Pierwsza zakłada, że transfer Zawiślaka odbył się w zamian za poparcie Grzegorza Brauna dla Karola Nawrockiego przed drugą turą wyborów prezydenckich. Druga wersja zakłada, że poseł został "oddany" w podzięce za to poparcie.

Portal przypomina, że o Sławomirze Zawiślaku zrobiło się głośno w 2020 roku, kiedy wraz z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości został zawieszony w prawach członka partii za sprzeciw wobec tzw. piątki dla zwierząt. Parlamentarzysta stracił wówczas funkcję pełnomocnika terenowego PiS w Zamościu. Mimo to, otrzymał miejsce na listach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2023 roku i zdobył mandat.

