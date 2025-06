"PiS zachowuje się jak Rosja". Ostre słowa Mentzena

W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował utworzenie rządu technicznego. Podkreślił, że premierem tego rządu nie musi być polityk związany z PiS-em, natomiast – jak zaznaczył – musi być to człowiek wyłoniony w rozmowach ze wszystkimi, którzy "byliby gotowi tego rodzaju projekt poprzeć". Zaapelował do "wszystkich sił" politycznych, by poparły tę inicjatywę. – W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z kontynuacją władzy bardzo, ale to bardzo niesprawnej w wymiarze merytorycznym. Kontynuacją tego niszczącego Polskę konfliktu, który został przed laty wymyślony – argumentował.

Współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen zaprosił Jarosława Kaczyńskiego na spotkanie, by omówić pomysł dot. powołania rządu technicznego. Prezes PiS odniósł się do tej propozycji. – Jest jednak pewna proporcja, odnosząca się do wielkości klubu i doświadczenia politycznego. Być może do was to nie przemawia, ale ja jestem z zupełnie innego pokolenia. Raczej waszych dziadków niż rodziców. Dla mnie to jednak ma znaczenie – powiedział Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Mentzen: PiS zachowuje się jak Rosja

– Jarosław Kaczyński potwierdził wszystkie opinie, które o nim od dawna krążyły – że on nie jest w stanie realnie, po partnersku rozmawiać z innymi partiami. Chce zawsze rozmawiać tylko i wyłącznie z pozycji siły, na swoich zasadach i nie jest w stanie zrozumieć, że czasy się zmieniły, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest już jedyną istotną partią opozycyjną w Sejmie. Że jest jeszcze Konfederacja, z którą w tym momencie trzeba się liczyć – ocenił Sławomir Mentzen w nagraniu, które opublikował w piątek na YouTube.

– Niestety niektórzy od jakiegoś czasu myśleli, że Kaczyński to jest miły starszy pan, że do PiS-u trzeba się uśmiechać, że dla PiS-u trzeba być bardzo miłym. Że jak będziemy mili dla PiS-u, to oni wtedy okażą nam wielką wdzięczność i powiedzą: drodzy konfederaci, chodźcie, współpracujmy razem dla dobra Polski. Weźcie te ważne ministerstwa i zróbmy jakąś koalicję dla dobra Polski – mówił dalej.

– Nie. PiS zachowuje się jak Rosja. PiS rozumie tylko i wyłącznie argument siły. Nie można liczyć, że PiS komukolwiek za cokolwiek, kiedykolwiek będzie wdzięczny. Oni takich uczuć po prostu nie mają. PiS do współpracy można tylko zmusić z pozycji siły. Jedyny argument, który PiS rozumie, to jest argument siły. I w ten sposób należy z PiS-em rozmawiać, co Jarosław Kaczyński bardzo dobrze pokazał tą swoją wypowiedzią – stwierdził jeden z liderów Konfederacji.

– Nie ma żadnej realnej propozycji rządu technicznego. Nie ma żadnej większości dla rządu technicznego. Nie ma nawet kandydata na premiera tego rządu. Nawet nikt w PiS-ie, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, nie wierzy, że jest sens rozmawiać o jakimś rządzie technicznym, bo tam nie ma absolutnie żadnych szczegółów – podkreślił.

Mentzen: Nie będzie mnie PiS szantażował

Mentzen wskazał, jaką politykę zamierza prowadzić "przez kolejne lata". – Nie będzie mnie PiS szantażował, że albo współpracuję z PiS-em, albo jestem zdrajcą Polski. Nie, mnie nie interesuje PiS, mnie interesuje Konfederacja. Jestem przekonany, że to Konfederacja ma najlepszy program dla Polski. W interesie Polski jest to, żeby to Konfederacja miała jak najwięcej posłów, jak największy udział w Sejmie i jak największy udział w rządzeniu. To jest dla mnie najważniejsze. A przyszłość, pomyślność PiS i Jarosława Kaczyńskiego w ogóle mnie nie interesuje. Nie mam zamiaru grać w ich grę. Nie będę się przez te dwa lata przymilał do PiS-u – powiedział.

– Jestem głęboko przekonany, że trzeba budować swoją własną siłę, a następnie innych zmuszać do współpracy, bo ani jedni, ani drudzy żadnych innych argumentów, niż zwyczajny argument siły, po prostu nie rozumieją – zakończył.

