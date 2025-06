Kaczyński nie spotka się z Mentzenem? "Jest pewna proporcja"

"Propozycja Jarosława Kaczyńskiego, dotycząca rządu technicznego i zakończenia rządów Tuska, na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć żadnych szans na większość w Sejmie" – napisał Mentzen we wtorek na platformie X. "Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to" – dodał.

Kaczyński zapytany o tę propozycję przez dziennikarzy nie krył braku entuzjazmu.

– Jest jednak pewna proporcja odnosząca się i do wielkości klubów, i do doświadczenia politycznego. Także być może do was to nie przemawia, ale jestem z zupełnie innego pokolenia, waszych dziadków, nawet nie rodziców i dla mnie to jednak ma znaczenie – powiedział prezes PiS w Sejmie.

– W tej chwili optymalny dla Polski, dla naszej przyszłości, dla tej sytuacji, kiedy codziennie się zadłużamy o kolejne miliard złotych, byłby rząd techniczny – kontynuował. Nie chciał jednak zdradzić, czy są prowadzone jakieś rozmowy z PSL na temat powołania rządu technicznego. – Mogę najwyżej powiedzieć, że ja osobiście z PSL-em nie rozmawiałem - stwierdził.

Kaczyński proponuje rząd techniczny

W poniedziałek prezes PiS Jarosława Kaczyński zaproponował utworzenie rządu technicznego. Według niego "wynik wyborów prezydenckich to czerwona kartka dla obecnego rządu". – Demokracja walcząca przegrała – powiedział.

Podkreślił, że premierem tego rządu nie musi być polityk związany z PiS, natomiast – jak dodał – musi być to człowiek wyłoniony w rozmowach ze wszystkimi, którzy "byliby gotowi tego rodzaju projekt poprzeć". Dlatego, zaapelował do "wszystkich sił" politycznych, by poparły tę inicjatywę.

Kaczyński przekonywał, że w przeciwnym razie "będziemy mieli do czynienia z kontynuacją władzy, bardzo, ale to bardzo niesprawnej w wymiarze merytorycznym". – Poza tym kontynuacją tego niszczącego Polskę konfliktu, który został przed laty wymyślony (...) przez Donalda Tuska, czy być może jego doradców, który cały czas trwa i bardzo naszej ojczyźnie szkodzi – argumentował.

Tusk zapowiada wniosek o wotum zaufania dla rządu

Premier Donald Tusk w swoim pierwszym przemówieniu po porażce Rafała Trzaskowskiego w poniedziałek wieczorem zapowiedział, że w najbliższym czasie zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Zapewnił, że rząd będzie współpracować z nowym prezydentem wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe.

Tusk liczył na wygraną Trzaskowskiego, ponieważ jego rząd miałby wtedy przychylnego sobie prezydenta, dzięki któremu koalicja złożona z KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy mogłaby szybciej przeprowadzać zmiany w Polsce, zakładając, że Trzaskowski nie będzie wetował ustaw.

