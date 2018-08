Poprosiła Trzaskowskiego o pomoc. Zaskakująca reakcja

Trzaskowski zainaugurował akcję "Otwarte drzwi dla Warszawy". Jak wyjaśnił, będą ją kontynuować przede wszystkim kandydaci na radnych Koalicji Obywatelskiej. – Myślę, że w kolejnych tygodniach ta akcja będzie coraz bardziej intensywna. Nie będzie trwała tylko jeden czy dwa dni w tygodniu, ale znacznie częściej – mówił.

– Będziemy odwiedzać mieszkańców Warszawy w ich domach, zachęcać ich do uczestnictwa w spotkaniach z Rafałem Trzaskowskim, do zaufania i oddania na niego głosu. Będziemy w różnych dzielnicach. W tej chwili jesteśmy na Ursynowie – mówiła za to Aleksandra Gajewska, radna PO.



Podczas jednego ze spotkań doszło do niecodziennej sytuacji. Mieszkanka jednego z bloków na Ursynowie poprosiła Trzaskowskiego o pomoc przy zepsutych drzwiach. Ten... skleił je taśmą klejącą.