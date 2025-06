Strzelanina pod Limanową. Są nowe ustalenia

Ok. godziny 10.30 w piątek służby otrzymały zgłoszenie, że w jednym z domów jednorodzinnych doszło tam do strzelaniny. Kiedy policja przybyła na miejsce wezwania okazało się, że postrzelone zostały trzy osoby. Życia dwojga z nich – 31-letniego mężczyzny i 26-letniej kobiety – nie udało się uratować. Wiadomo, że było to małżeństwo. Trzecia osoba, kobieta, została przetransportowana do szpitala. Jej stan określany jest jako ciężki.

57-letni sprawca strzelaniny oddalił się z miejsca zdarzenia kierunku lasu.

Jak ustalił reporter Radia Zet, poszukiwany 57-latek był wcześniej notowany za znęcanie się nad rodziną i groźby karalne. Mężczyzna był również objęty dozorem policyjnym i miał zakaz zbliżania się do ofiar.

Black Hawk i psy tropiące w akcji

Do poszukiwań Tadeusza Dudy ściągnięto posiłki z całej Polski.

– Zabójca może ukrywać się w okolicy. Wczoraj pod lasem funkcjonariusze znaleźli jego porzucony samochód – powiedziała Radiu Zet Jolanta Batko z limanowskiej policji.

Na miejsce poszukiwań ma przylecieć śmigłowiec Black Hawk z Warszawy. Do akcji mają zostać włączone psy tropiące z Wydziału Poszukiwań Komendy Głównej Policji.

Alert dla mieszkańców trzech województw

Mieszkańcy trzech województw dostali w piątek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ostrzegający przed poszukiwanym w związku z podwójnym morderstwem mężczyzną. "Może posiadać broń palną. Bądź ostrożny" – czytamy.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został w piątek po południu rozesłany do mieszkańców województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

"Uwaga! Poszukiwany za zabójstwo 57 l. mężczyzna. Ubrany w niebieską bluzę, dżinsy, jasne buty. Może posiadać broń palną. Bądź ostrożny. Widziany w pow. limanowskim" – czytamy.

RCB podkreśla, że mężczyzna porusza się niebieskim, osobowym Audi A4 combi o numerze rejestracyjnym KLI 22662. "Gdy zauważysz podejrzanego – poinformuj policję" – zaapelowano.

