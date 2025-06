Pierwszy pociąg do Chorwacji. Było opóźnienie

Planowa droga maszyny trwa 19 godzin. "Adriatic Express" ma do przejechania 1240 kilometrów. Okazało się jednak, że już od początku trasy należało doliczać dodatkowe minuty.

Opóźnienie i awaria na trasie

Jak poinformowała Interia, zamiast wyjazdu o godz. 14:05 z Warszawy Centralnej, pasażerowie rozpoczęli podróż po godz. 14:30.

"Na niego czekaliśmy. Przy peronie 4 Warszawy Centralnej pojawiło się opóźnione Pendolino z Gdyni do Krakowa. Pasażerowie chcący jechać do Rijeki przesiądą się, bo 'Adriatic Express' czeka na nich od ponad 20 minut" – przekazał dziennikarz serwisu.

Co ciekawe, już po opuszczeniu stolicy Polski doszło do awarii. Okazało się, że poważne problemy techniczne ma lokomotywa, przez co skład musiał zatrzymać się na wysokości Mszczonowa na Mazowszu. "Ta nieplanowana przerwa potrwała na szczęście mniej niż 10 minut – ruszyliśmy znów w drogę" – poinformował reporter.

Kolejne problemy PKP

Duże problemy na trasie przejazdu pociągów PKP doszło również w Boże Ciało.

Jak podało RMF24, część ze składów ma duże opóźnienia w Boże Ciało z powodu awarii na granicy Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

– Na odcinku między Opolem a Świętą Katarzyną jest awaria urządzenia sterowania ruchem. Zarządca infrastruktury po prostu zamknął linię – przekazała radiu RMF FM Marta Ziemska z PKP Intercity.

Z dużymi problemami musieli zmierzyć się podróżni przemieszczający się pociągiem Malczewski relacji Kraków – Kołobrzeg.

Według relacji pasażerów, skład utknął bowiem przed Brzegiem koło Opola i stał prawie dwie godziny.

Zastrzyk gotówki dla PKP

PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą, dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, 41 przedsięwzięć o wartości ponad 11 mld zł, które przekładają się na ponad 160 konkretnych zadań w całej Polsce – podał w tym miesiącu zarządca infrastruktury kolejowej.

Do tej pory PLK zawarły ponad 120 umów o łącznej wartości przekraczającej 8 mld zł, a zakończyły 40 zadań o łącznej wartości ponad 320 mln zł.

"Dotychczas, w ramach programu, zakończyliśmy 40 zadań o łącznej wartości ponad 320 mln zł. Obejmowały one modernizację 184 km linii kolejowych, poprawę bezpieczeństwa na 152 przejazdach kolejowo-drogowych, likwidację 2 wąskich gardeł, instalację urządzeń zdalnego sterowania w 16 lokalizacjach oraz instalację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w 9 lokalizacjach" – czytamy w komunikacie.

