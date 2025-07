Obława na Tadeusza Dudę. Policja wyznaczyła nagrodę

Mężczyzna jest poszukiwany od piątku. 57-latek miał zastrzelić z broni, którą posiada nielegalnie, swoją córkę i zięcia, a także ranić teściową. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację.

Dramatyczny przebieg zdarzenia

Ok. godziny 10.30 w piątek służby otrzymały zgłoszenie, że w jednym z domów jednorodzinnych w Starej Wsi koło Limanowej (woj. małopolskie) doszło tam do strzelaniny. Kiedy policja przybyła na miejsce wezwania okazało się, że postrzelone zostały trzy osoby. Życia dwojga z nich – 31-letniego mężczyzny i 26-letniej kobiety – nie udało się uratować. Wiadomo, że było to małżeństwo. Trzecia osoba, kobieta, została przetransportowana do szpitala. Jej stan określany jest jako ciężki.

57-letni sprawca strzelaniny oddalił się z miejsca zdarzenia kierunku lasu.

Jak ustalił reporter Radia Zet, poszukiwany 57-latek był wcześniej notowany za znęcanie się nad rodziną i groźby karalne. Mężczyzna był również objęty dozorem policyjnym i miał zakaz zbliżania się do ofiar.

Nagroda za przekazanie informacji ws. Tadeusza Dudy

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Artur Bednarek wyznaczył we wtorek nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych za przekazanie informacji, która bezpośrednio doprowadzi do zatrzymania Tadeusza Dudy – podaje rmf24.pl.

Śledztwo w sprawie Tadeusza Dudy prowadzi od wtorku Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.

Trwają czynności dowodowe, które mają na celu ustalenie motywów działania 57-letniego mężczyzny. – Więcej informacji na ten temat nie udzielamy – przekazał prokurator Magdalena Gosztyła.

Policja apeluje o nieutrudnianie działań

W niedzielę po południu małopolska policja wydała kolejny komunikat w sprawie strzelaniny, do której doszło w okolicach Limanowej. Funkcjonariusze zaapelowali o nieutrudnianie i niezbliżanie się do miejsca działań policjantów w Starej Wsi w województwie małopolskim.

"Zaobserwowaliśmy grupy, głównie młodych osób, które próbują wejść na teren działań policjantów. Takie zachowanie jest niebezpieczne oraz utrudnia pracę funkcjonariuszy" – alarmują mundurowi.

"Prosimy stosowanie się do poleceń służb i nieutrudnianie im pracy" – podkreślają.

