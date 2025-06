Obława na Tadeusza Dudę. Pilny komunikat policji

Mężczyzna jest poszukiwany od piątku. 57-latek miał zastrzelić z broni, którą posiada nielegalnie, swoją córkę i zięcia, a także ranić teściową. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację.

Nowy komunikat policji ws. strzelaniny

W niedzielę po południu małopolska policja wydała kolejny komunikat w sprawie strzelaniny, do której doszło w okolicach Limanowej. Funkcjonariusze zaapelowali o nieutrudnianie i niezbliżanie się do miejsca działań policjantów w Starej Wsi w województwie małopolskim.

"Zaobserwowaliśmy grupy, głównie młodych osób, które próbują wejść na teren działań policjantów. Takie zachowanie jest niebezpieczne oraz utrudnia pracę funkcjonariuszy" – alarmują mundurowi.

"Prosimy stosowanie się do poleceń służb i nieutrudnianie im pracy" – podkreślają.

W mediach pojawiły się informacje, że Tadeusz Duda był widziany w sobotę wieczorem, a także – jak pierwotnie podawano – w niedziele rano. Jednak po godz. 10 policja zdementowała informacje, że dziś widziano właśnie tego mężczyznę.

Przerażające kulisy sprawy

Ok. godziny 10.30 w piątek służby otrzymały zgłoszenie, że w jednym z domów jednorodzinnych doszło tam do strzelaniny. Kiedy policja przybyła na miejsce wezwania okazało się, że postrzelone zostały trzy osoby. Życia dwojga z nich – 31-letniego mężczyzny i 26-letniej kobiety – nie udało się uratować. Wiadomo, że było to małżeństwo. Trzecia osoba, kobieta, została przetransportowana do szpitala. Jej stan określany jest jako ciężki.

57-letni sprawca strzelaniny oddalił się z miejsca zdarzenia kierunku lasu.

Jak ustalił reporter Radia Zet, poszukiwany 57-latek był wcześniej notowany za znęcanie się nad rodziną i groźby karalne. Mężczyzna był również objęty dozorem policyjnym i miał zakaz zbliżania się do ofiar.

