Dramatyczny apel matki zaginionego Krzysztofa. "Istnieje prawdopodobieństwo"

Krzysztof Dymiński wyszedł ze swojego domu w miejscowości Pogroszew Kolonia w nocy 27 maja 2023 r. Wiadomo, że o godz. 4 chłopiec wsiadł do autobusu jadącego do Warszawy. Gdy z niego wysiadł, skierował się w stronę Traugutta. Od tamtej pory los chłopaka pozostaje nieznany. Od ponad dwóch lat jego rodzice podejmują poszukiwania syna na własną rękę.

Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego. Ważny apel matki chłopaka

Teraz głos zabrała matka chłopca. Zwróciła się z apelem do wszystkich, którzy tego lata będą wypoczywać na nadwiślańskich plażach. Kobieta wyraziła nadzieję, że uda się w końcu zakończyć okres niepewności w ich życiu.

"Szanowni Państwo, Przyjaciele, Zwracam się do Was kolejny raz z prośbą o pomoc" – zaczęła swój wpis na Facebooku Agnieszka Dymińska.

"Jak wiecie, w maju 2023 roku zaginął mój syn, Krzysztof Dymiński, miał wtedy 16 lat… Do dziś nie wiemy co się wydarzyło tamtego dnia, gdy po raz ostatni widziały go kamery monitoringu miejskiego na Moście Gdańskim w Warszawie..." – dodała.

Kobieta podkreśliła, że do dziś nie otrzymała zgody Polskiej Policji na obejrzenie nagrań, na których jej syn przemieszcza się transportem miejskim w drodze na ten most. "Nie możemy zobaczyć jak wyglądał ani jak się zachowywał" – wskazała. Według niej, istnieje prawdopodobieństwo, że Krzysztof utonął, dlatego właśnie jej mąż Daniel pływa szukając dowodu na tę wersję zdarzeń.

"Korzystając z tego, że jest niski poziom Wisły i rzeka odkrywa różne miejsca, apeluję do Was o uważność. Gdy chodzicie po bulwarach wiślanych czy biwakujecie korzystając z pięknej pogody, proszę zwracajcie uwagę na to co leży na brzegach rzeki, na to co płynie.. zróbcie zdjęcie, wyślijcie do mnie na priv… może to któraś z rzeczy mojego dziecka…" – zaapelowała.

"Może uda się zamknąć to zawieszenie"

Do swojego wpisu kobieta załączyła zdjęcia ubrań, które w dniu zaginięcia jej syn miał na sobie oraz przedmiotów, które ze sobą zabrał. "Bardzo Was proszę o udostępnienia, może uda się zamknąć to zawieszenie, które towarzyszy nam od dwóch lat…" – zakończyła swój wpis mama zaginionego chłopca.

facebookCzytaj też:

Szukali zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. Natrafili na zwłoki młodego mężczyznyCzytaj też:

Poszukiwania 17–letniej Julii. Ma charakterystyczny tatuaż