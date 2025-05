Poszukiwania 17–letniej Julii. Ma charakterystyczny tatuaż

Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim prowadzi intensywne poszukiwania 17–letniej Julii, która 18 maja opuściła miejsce zamieszkania i do tej pory nie wróciła do domu, ani nie skontaktowała się z bliskimi. Ostatni raz była widziana 18 maja br. Nastolatka wyszła z domu bez słowa, nie poinformowała nikogo, dokąd ani do kogo się udaje. W nocy zaniepokojona mama oficjalnie zgłosiła zaginięcie córki.

Tatuaż z napisem: "Oliver"

Według informacji z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, Julia, gdy wychodziła z domu, miała ze sobą komórkę. Obecnie funkcjonariusze próbują ustalić, gdzie ostatnio urządzenie logowało się do sieci. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza i bierze pod uwagę wszystkie możliwe hipotezy. Zaginiona ma 168 cm wzrostu, średnią budowę ciała, proste ciemne włosy sięgające do pasa oraz niebieskie oczy. Charakterystycznym znakiem szczególnym jest tatuaż na prawym przedramieniu z napisem "Olivier".

W dniu zaginięcia Julia miała na sobie jasną, pikowaną kurtkę, ciemne spodnie dresowe oraz białe buty sportowe. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginioną lub posiadają jakiekolwiek informacje o jej obecnym miejscu pobytu, o natychmiastowy kontakt z Komisariatem Policji w Aleksandrowie Łódzkim pod numerem telefonu 47 842 53 60 lub pod numerem alarmowym 112.

Szczęśliwe odnalezienie Patrycji

Przed tygodniem policja z kolei informowała o zaginięciu 11-letnia Patrycja. Nagłośnienie sprawy wraz z natychmiastowym rozpowszechnianiem wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych środków przekazu oraz szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza doprowadziły do szczęśliwego finału.

W akcję zaangażowani byli policjanci pionu prewencji i kryminalnego, którzy przeszukiwali dworce, galerie handlowe, lasy, ogródki działkowe i inne miejsca, gdzie mogła przebywać zaginiona. Analizowano także monitoringi i wykorzystywano nowoczesny sprzęt, w tym psy tropiące i ratownicze. W konsekwencji najpierw zatrzymano mężczyznę, który wskazał miejsce jej pobytu i usłyszał zarzuty. Mężczyzna odpowie za uprowadzenie małoletniej oraz za dopuszczeniem się wobec niej innej czynności seksualnej.

