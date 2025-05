Zatrzymania na Śląsku. Pseudokibice przemycali imigrantów do Europy

W wyniku skoordynowanej akcji o międzynarodowym zasięgu, wspieranej przez Europol, policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, w skład której wchodzili pseudokibice jednej ze śląskich drużyn piłkarskich. Gang trudnił się przemytem narkotyków na ogromną skalę oraz organizowaniem nielegalnego przerzutu migrantów przez tzw. szlak bałkański. Na trop bandytów wpadli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Przerzucono setki imigrantów

Śledczy ustalili, że przemycano narkotyki z Holandii do Polski m.in. płynną amfetaminę, marihuanę, kokainę, ekstazy, MDMA, z czego część trafiała do Szwecji i poza Unię Europejską. Członkowie grupy w Świętochłowicach produkowali amfetaminę z przemyconego prekursora. Organizowano także transporty nielegalnych imigrantów "szlakiem bałkańskim" do Niemiec – od Serbii, przez Chorwację, Austrię, Czechy i Polskę. Zdaniem mediów "usługa" miała kosztować 500 euro od osoby, a cena wzrastała, gdy pojawiały się dodatkowe utrudnienia, jak np. przeprawa z użyciem pontonów.

Działania śląskiej policji związane z nielegalną migracją odbywały się przy wsparciu Straży Granicznej, służb z Belgii i Niemiec oraz koordynacji Europolu. Dowody wskazują na wprowadzenie do obrotu wielu ton narkotyków i przerzucenie za granicę nawet setek nielegalnych imigrantów. Podczas akcji w Polsce zlikwidowano linię produkcyjną, przejęto kilkadziesiąt kilogramów narkotyków, zabezpieczono luksusowy samochód, gotówkę i repliki broni.

Zatrzymania i zarzuty dla pseudokibiców

Łącznie organy ścigania zatrzymały 15 członków siatki, w tym 10 Polaków. Ostatnie akcje policji w tej sprawie miały miejsce w Świętochłowicach we wrześniu 2024 r. i w lutym tego roku, kiedy zatrzymano osoby podejrzane o produkcję i obrót narkotykami. W marcu br. zatrzymano 59-letnią kobietę powiązaną z nielegalnym punktem hazardowym, gdzie magazynowano nielegalny towar.

Prokurator przedstawił zatrzymanym łącznie 22 zarzuty, m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji substancji psychotropowych oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Sześciu podejrzanych aresztowano tymczasowo, wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe.

