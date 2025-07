Kolejny pożar. Kędzierzyn-Koźle: Płonie hala ze sprzętem elektronicznym

– Płonie budynek o wymiarach 50 na 30 metrów. Pożar jest rozwinięty, obejmuje cały obiekt – przekazał polsatnews.pl st. kpt. Piotr Krok z zespołu prasowego lokalnej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Na razie nie ma informacji o rannych.

Służby podają, że że ogień zauważono w niedzielę w godzinach popołudniowych. Z powodu dużego zagrożenia, strażacy zostali wycofani z wnętrza hali i starają się opanować pożar od zewnątrz. Na miejscu pracuje kilka zastępów straż pożarnej, ale zapadła decyzja o wysłaniu do pożaru kolejnych.

Władze miasta opublikowały komunikat: "Płonie hala magazynowa w Śródmieściu. Nad miastem unosi się gęsty dym. Na miejscu są wszystkie niezbędne służby. Trwa akcja gaśnicza. Straż pożarna prewencyjnie apeluje do mieszkańców okolicznych budynków o zachowanie ostrożności i zamknięcie okien".

Lokalne media informują, że nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu. "Strażacy apelują o zamknięcie okien i nie wychodzenie na zewnątrz ze względu na szkodliwy dym" – poinformowała Telewizja Kędzierzyn-Koźle.

Alert RCB

Mieszkańcy otrzymali alert od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Pożar hali magazynowej w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Stalmacha). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru w promieniu 1km. Jeśli możesz zostań w domu, zamknij okna" – brzmi jego treść.

Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (woj. opolskie).

Niepokojąca seria pożarów

"To kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich dniach w Polsce. W sobotę zapalił się dach restauracji w Więckowicach w Małopolsce, w której trwało przyjęcie weselne. Tego samego dnia doszło do pożaru kurnika w Siemirowicach na Pomorzu. Dzień wcześniej strażacy walczyli z pożarem Starej Farbiarni w Lęborku, natomiast kilka dni temu doszło do pożaru bloku w podwarszawskich Ząbkach. Wcześniej z powodu pożaru zamknięta została pierwsza linia metra w Warszawie" – zauważa portal polsatnews.pl.

W przypadku pożaru w Ząbkach, wciąż wyjaśniane są przyczyny tragedii. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapewnił, że w śledztwie nie wyklucza się żadnego z powodów, w tym rosyjskiego sabotażu.

