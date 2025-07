Wraca sprawa Ryszarda Cyby. Zapadła kluczowa decyzja

W lutym br. Cyba opuścił zakład karny ze względu na zły stan zdrowia. O umieszczenie zabójcy w zakładzie psychiatrycznym wnioskowała Prokuratura Rejonowa w Wołowie.

Cyba trafi do szpitala psychiatrycznego

Sąd Okręgowy w Łodzi odrzucił 1 lipca 2025 roku wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem o nałożenie na skazanego nadzoru elektronicznego.

Teraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu przekazał, że Sąd Rejonowy w Wołowie stwierdził istnienie podstaw do przyjęcia Ryszarda Cyby do szpitala psychiatrycznego. Postanowienie jest nieprawomocne.

Jak podkreślono, "z uwagi na ochronę praw pacjenta nie przewidujemy udostępnienia uzasadnienia, nawet jeśli będzie sporządzone”.

Chaos w sprawie zabójcy

Ryszard Cyba, który w październiku 2010 r. zastrzelił Marka Rosiaka w biurze poselskim PiS w Łodzi, miał spędzić za kratkami co najmniej 30 lat. Ze względu na stan zdrowia na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi w marcu po odbyciu 14 lat więzienia opuścił zakład karny. Trafił do DPS-u, a stamtąd do szpitala psychiatrycznego.

Jak przekazało w maju Ministerstwo Zdrowia, mężczyzna przebywał na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.

Wypuszczeniu Cyby na wolność towarzyszył komunikacyjny chaos. Media podawały kilka możliwych lokalizacji jego pobytu. Zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości konferencja prasowa nie tylko nie dała odpowiedzi na najważniejsze pytania, ale jeszcze pogłębiła wątpliwości.

Szef MS Adam Bodnar zapewnił, że "cała sytuacja, od początku do końca, znajdowała się pod kontrolą". Jednocześnie przyznał, że w przypadku zwolnienia Cyby objawił się "systemowy problem". "Choć władze państwowe cały czas miały kontrolę nad skazanym, a każda z instytucji działała wg swoich własnych procedur, to omawiana sytuacja ujawniła istniejące od wielu lat niedostatki systemowe" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

