CPK zdecydowało ws. festiwalu Owsiaka. Spółka zmieniła zdanie po fali krytyki

"W dniach 31 lipca – 2 sierpnia nasza firma będzie uczestniczyć w festiwalu Pol'and'Rock. Udział w tym wydarzeniu to dla nas idealna okazja, żeby pokazać, kim jesteśmy i co robimy. (...) To również świetny moment, żeby zajrzeć za kulisy naszej marki i porozmawiać z ekspertami CPK. Udowodnimy, że hasło #skracamydystans, to nie tylko pusty slogan, ale również dewiza, którą się kierujemy" – brzmi treść wewnętrznego maila, pod którym podpisała Anna Misiorowska, kierownik ds. komunikacji i marketingu w spółce CPK. W mailu napisano, że spółka poszukuje 20 chętnych osób do pracy w trybie zmianowym na stoisku w godzinach od 8:00 do 20:00. "Nocleg (namiot, materac, śpiwór) należy zorganizować we własnym zakresie – na polu namiotowym Pol'and'Rock. Nie posiadacie swoich namiotów, możecie je wypożyczyć, wraz z materacami, np. w wypożyczalni Decathlon" – dodano.

Byłe władze CPK skrytykowały spółkę

Treść wewnętrznej korespondencji spółki, która okazała się autentyczna, opublikował na platformie X Michał Czarnik, były członek rady nadzorczej CPK. "A tym się obecnie mają zajmować zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez ekipę Macieja Laska pracownicy CPK" – napisał, komentując treść maila.

Z kolei Mikołaj Wild, były prezes spółki CPK, stwierdził zaś, odnosząc się do wewnętrznej wiadomości, że "nie jest to łatwe, ale czasami CPK potrafi go wciąż jeszcze zaskoczyć".

twitter

Spółka CPK rezygnuje z udziału w Pol'and'Rock

Portal money.pl zwrócił się do biura prasowego CPK z pytaniami m.in. o koszt udziału w festiwalu Pol'and'Rock.

W odpowiedzi przesłanej we wtorek, biuro prasowe poinformowało portal, że "CPK nie będzie uczestniczyła w tegorocznej edycji festiwalu Pol'and'Rock".

Pol'and'Rock Festival, wcześniej znany jako Przystanek Woodstock, organizowany jest przez Jerzego Owsiaka i fundację WOŚP.

CPK to planowane m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie oraz zaprojektowany w taki sposób, by w dłuższej perspektywie mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, zaś w 2032 roku ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź.