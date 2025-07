"Akt politycznego terroru". Stowarzyszenie prawników w obronie Manowskiej

Prokurator Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej złożył wnioski o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Skierował do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz do Trybunału Stanu wnioski o uchylenie immunitetu sędzi Sądu Najwyższego i przewodniczącej Trybunału Stanu, Małgorzaty Manowskiej. Prokuratura chce postawić jej trzy zarzuty karne związane z przekroczeniem uprawnień oraz niedopełnieniem obowiązków służbowych.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte we wrześniu 2024 roku na podstawie zawiadomienia złożonego przez ośmiu członków Trybunału Stanu. Do postępowania dołączono też inne materiały, m.in. zgłoszenia pełnomocników sędziego Pawła Juszczyszyna.

Stowarzyszenie "Prawnicy dla Polski" alarmuje, że jest to "kolejny akt politycznego terroru Bodnara. Minister sprawiedliwości, który w imię 'praworządności' używa prokuratury jak pałki, właśnie zaatakował Pierwszą Prezes SN".

"Za co? Za to, że nie podporządkowała się jego dyktatowi. Za to, że nie zamieniła Sądu Najwyższego w przybudówkę Iustitii. Za to, że miała odwagę bronić konstytucyjnego porządku. To nie są działania zgodne z prawem – to operacja politycznego odwetu z użyciem prokuratury jako narzędzia represji" – podkreślono.

"Pani prof. SSN Małgorzata Manowska nie jest sama. Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski wyraża pełną solidarność z Pierwszą Prezes SN i stanowczo sprzeciwia się bezprecedensowemu zamachowi na niezależność najwyższego organu władzy sądowniczej" – zapewnia organizacja.

twitter

Wniosek o uchylenie immunitetu

Małgorzata Manowska korzysta z podwójnego immunitetu – jako sędzia Sądu Najwyższego oraz jako członek Trybunału Stanu. W związku z tym prokuratura skierowała dwa wnioski o uchylenie immunitetu – do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN oraz do Trybunału Stanu. Dopiero zgoda obu tych organów umożliwi formalne postawienie zarzutów.

W dokumentach przekazanych 16 lipca 2025 r. prokuratura szczegółowo opisała ustalony stan faktyczny, podstawy prawne zarzutów oraz materiał dowodowy. Jak przekazał za pośrednictwem platformy X prokurator generalny Adam Bodnar "działania prokuratury są efektem zawiadomień złożonych przez pełnomocników sędziego Pawła Juszczyszyna, sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Trybunału Stanu".

Czytaj też:

Bodnar krytykuje prezydenta. Czarnek odpowiadaCzytaj też:

Czynności w SN dzień przed potwierdzeniem ważności wyborów. Oświadczenie Bodnara