TK orzekł ws. Świrskiego. "Sytuacja jak w przypadku NBP"

"Prosto z ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie oskarżania przed Trybunał Stanu Przewodniczącego KRRiTV. TK uznał za niezgodne z Konstytucją RP 2 kluczowe zapisy – o automatycznym zawieszeniu przewodniczącego w przypadku przyjęcia przez Sejm wniosku przeciw niemu i o zbyt niskiej większości sejmowej potrzebnej do jego oskarżenia. Sytuacja zbliżona jak przy innej niezależnej konstytucyjnie instytucji, czyli NBP" – napisał w serwisie X poseł PiS Paweł Szrot.

Chodzi o dwa przepisy. "1. Art. 11 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2022 r. poz. 762, ze zm.) w zakresie, w jakim dotyczy członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest niezgodny z art. 213 ust. 1 i art. 198 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Art. 13 ust. 1a ustawy o Trybunale Stanu w zakresie, w jakim odsyła do art. 1 ust. 1 pkt 5 ustawy o Trybunale Stanu, jest niezgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 156 ust. 2 Konstytucji" – orzekł TK.

Ponadto Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło jednogłośnie, a w składzie byli sędziowie: Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz, Bartłomiej Sochański, Bogdan Święczkowski oraz Jarosław Wyrembak.

Chcą TS dla Świrskiego

Jeszcze w lipcu Sejm może wydać zgodę na postawienie szefa KRRiT przed Trybunałem Stanu. Grupa ponad 180 posłów w maju ubiegłego roku złożyła wstępny wniosek z takim żądaniem. Zarzucają Maciejowi Świrskiemu szereg naruszeń. To m.om. wstrzymanie wypłaty mediom publicznym około 300 mln zł z abonamentu czy blokowanie przyznania koncesji niektórym nadawcom.

W odpowiedzi w czerwcu 2024 r. do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek grupy posłów PiS, którzy zaskarżyli przepisy umożliwiające pociągnięcie szefa KRRiT do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Środowe orzeczenie to odpowiedź na ten właśnie wniosek.

Czytaj też:

Prokuratura chce uchylenia immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Chodzi o trzy zarzuty karneCzytaj też:

Romanowski zawiadamia prokuraturę. "Chcą sparaliżować KRRiT"