Przełom w walce z miażdżycą? Miliony na projekt

Nowy projekt bazuje na potencjale platformy VCAST, która jest już komercjalizowana. Uruchomienie dofinansowania dla wartego 19 mln zł projektu nastąpi po podpisaniu umowy Medicalgorithmics z PARP.

Wsparcie finansowe umożliwi przyspieszenie prac

"Ta dotacja technologiczna to znaczący dowód wysokiej oceny naszej technologii i ważny krok w realizacji naszej długoterminowej strategii rozwoju zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie analizy obrazów medycznych. Wsparcie z funduszy FENG pozwoli nam także przyspieszyć prace nad nowymi zastosowaniami certyfikowanej (CE) platformy VCAST i zwiększyć nasz wpływ na poprawę diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych" – powiedział CEO Medicalgorithmics Kris Siemionow, cytowany w komunikacie.

Medicalgorithmics wprowadził już na rynek oprogramowanie DRAI i platformę DRP oraz dynamicznie rozwija unikalną, wykorzystującą AI w obrazowaniu serca technologię VCAST, która wspiera lekarzy w diagnozowaniu choroby wieńcowej. Oferuje ona szybką i nieinwazyjną alternatywę, przy ułamku kosztów tradycyjnych, znacznie bardziej skomplikowanych i wysoce inwazyjnych metod diagnostycznych, takich jak koronarografia. W połowie października ub.r. Medicalgorithmics zakończył proces certyfikacji CE oprogramowania VCAST, a 11 lipca br. spółka zależna Medicalgorithmics – Kardiolytics – uzyskała patent europejski na metodę modelowania numerycznego przepływu krwi w tętnicach. Rozwiązanie, które od kwietnia 2024 r. jest objęte ochroną patentową w USA, jest jednym z istotnych elementów rozwijanej przez spółkę innowacyjnej technologii. Projekt Kardiobeat.CT będzie bazował na potencjale komercjalizowanego już VCAST i będzie stanowił rozszerzenie funkcjonalności unikalnej technologii polskiego medtechu, podkreślono.

AI dużym ułatwieniem

"Opracowywane w ramach projektu algorytmy sztucznej inteligencji oraz oprogramowanie chmurowe to technologia, która wykorzystując dane z tomografii serca, umożliwi lekarzom dokładniejszą ocenę ryzyka związanego z obecnością blaszki miażdżycowej. Rodzaj blaszki, jej objętość, lokalizacja i inne cechy wpływają bezpośrednio na ryzyko dla pacjenta. Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli opracować i wdrożyć nowe oprogramowanie do analizy blaszki miażdżycowej, tak potrzebne w codziennej praktyce klinicznej" – dodał CTO Medicalgorithmics Przemysław Tadla.

Medicalgorithmics to globalny dostawca oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, rozwijający autorskie algorytmy sztucznej inteligencji do analizy danych EKG oraz tomografii komputerowej serca. Zgodnie z nową strategią, która powstała w czerwcu 2023 r. we współpracy z funduszem BioFund – największym akcjonariuszem spółki – firma opiera swoją działalność na nowatorskich technologiach wykorzystujących algorytmy AI i automatyzacje procesów. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

