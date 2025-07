Wizz Air wraca na ważne lotnisko i otwiera nowe trasy

Linia lotnicza Wizz Air ma dobre wieści dla podróżnych. W piątek poinformowała, że od grudnia tego roku uruchomi 10 tras z lotniska Warszawa-Modlin i przeniesie do Modlina dwa samoloty.

Wizz Air wraca do Modlina

Ponadto, uruchomi stamtąd loty do Aten, Alghero, Palermo, Bergamo i Brindisi we Włoszech, norweskiego Bergen, Kiszyniowa w Mołdawii, na Maltę, do Pafos (Cypr), Sofii (Bułgaria), do Barcelony (Hiszpania). Wszystkie te połączenia oprócz Alghero ruszą właśnie od grudnia. Trasa do Alghero Wizz Air rozpocznie 31 marca 2026 r.

Rocznie z Modlina linia Wizz Air zaoferuje ponad 500 tys. miejsc rocznie w swoich samolotach i stworzy w tym podwarszawskim porcie ponad 80 miejsc pracy.

Wizz Air przestał operować z Modlina w końcówce 2012 roku. Miało to związek z uszkodzeniem pasa startowego i zawieszeniem lotów z tego lotniska.

Drugi operator za Ryanair

Władze spółki poinformowały, że w 2025 roku mają w planach zwiększyć liczbę oferowanych miejsc o niemal 20 proc. w zestawieniu z rokiem 2024. W marcu bieżącego roku przewoźnik miał 25-procentowy udział w polskim rynku lotniczym, co czyniło go drugim co do wielkości operatorem w kraju.

Przypomnijmy, że Wizz Air to węgierska linia lotnicza dysponująca flotą 230 samolotów Airbus A320 i A321. Obsługuje ponad 600 tras z 25 baz operacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Według danych firmy, od 2004 roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 120 milionów pasażerów podróżujących z i do Polski.

W ostatnich latach Wizz Air realizował swoje operacje na Mazowszu wyłącznie z Lotniska Chopina i z Radomia. Obecnie jedynym regularnym przewoźnikiem operującym z lotniska w Modlinie pozostaje niskokosztowy Ryanair, który niedawno zapowiedział między innymi zwiększenie liczby lotów i pasażerów z tego portu. Plany uruchomienia połączeń z podwarszawskiego lotniska ogłosiła również Air Arabia ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

