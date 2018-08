Niemiecki magazyn w obronie Gersdorf. "Konstytucyjna patriotka"

„Mimowolnie stała się ona symbolem oporu przeciwko podważaniu państwa prawa” – wskazuje Dudek. "Jako prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf sprzeciwia się kontrowersyjnej reformie wymiaru sprawiedliwości, stając się ucieleśnieniem krytyki pod adresem polskiego rządu” – czytamy w najnowszym wydaniu miesięcznika politycznego "Cicero"

Autor tekst przypomina, że zmiana prezesa Sądu Najwyższego to efekt reformy wymiaru sprawiedliwości, jaką przeprowadza w Polsce partia rządząca: „Jarosław Kaczyński i jego partia nie zgadzają się na nazywanie Gersdorf prezesem Sądu Najwyższego (…) zdaniem narodowych konserwatystów Małgorzata Gersdorf jest w stanie spoczynku od 4 lipca”. Co więcej, w mocnych słowach Thomas Dudek odnosi się do relacji prof. Gersdorf z obecną większością parlamentarną. Jak twierdzi, jest ona "celem kampanii obrzucania błotem prowadzonej przez bliską rządowi prasę oraz polityków PiS (...) Zarzuca się jej, tak jak całemu sądownictwu nazywanemu obraźliwie kastą, uprawianie polityki i ochronę własnych interesów. Mówi się nawet o puczu” – czytamy.

Czytaj także:

"Nie jestem złodziejką". Gersdorf: Będę się sądzić z Piotrowiczem