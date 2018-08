Prezes Towarzystwa Ukraińskiego wyrzucony z IPN. Prokuratura bada, czy znieważył naród polski

Prokuratura sprawdza, czy podczas uroczystości w Sahryniu Kuprianowicz mógł znieważyć naród polski Na początku lipca Kuprianowicz brał udział w uroczystościach rocznicowych w Sahryniu pod Hrubieszowem. W marcu 1944 r. oddziały Armii Krajowej spaliły tam zasiedloną przez Ukraińców wieś. Zaatakowały także kilkanaście kolejnych. Według historyków chodziło o to, by brutalność ataku podziałała odstraszająco i zniechęciła UPA do dokonywania kolejnych mordów na Polakach. Według różnych szacunków zabito od 200 do 800 osób bez względu na wiek lub płeć.

Kurpianowicz powiedział: – To zbrodnia przeciwko ludzkości popełniona przez członków narodu polskiego, partyzantów Armii Krajowej będących żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego.

Najpierw sprawą zajęli się pracownicy Instytutu. Stwierdzili oni, że Kurpianowicz w swoim wystąpieniu nie zaprzeczył prawdzie historycznej, ale skupił się wyłącznie na wydarzeniach w Sahryniu i ofiarach ukraińskich. Sprawę przekazano dalej Prokuraturze Okręgowej w Zamościu. Śledztwa pod kątem publicznego znieważenia narodu polskiego wciąż trwa.

W komunikacie na stronie internetowej IPN czytamy: "30 sierpnia 2018 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, działając na podstawie art. 53m ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575, z późn. zm.), na wniosek dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie Marcina Krzysztofika odwołał dr. Grzegorza Kuprianowicza z członkostwa w Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Lublinie.

Z wnioskiem o odwołanie Grzegorza Kuprianowicza do dyrektora Oddziału IPN w Lublinie wystąpił wcześniej Andrzej Mazurek, prezes Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Komitety ochrony pamięci walk i męczeństwa działają na podstawie art. 53m ustawy o IPN. Członkowie Komitetu tworzą gremium sprawujące funkcję opiniodawczo-doradczą, mającą na celu inicjowanie i koordynację działań związanych z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na obszarze podległym danemu oddziałowi IPN. Udział w pracach komitetu ochrony pamięci walk i męczeństwa ma charakter honorowy".