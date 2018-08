Petru: Mam olbrzymie pretensje do Platformy Obywatelskiej

Petru skrytykował w Polsat News PO nie tylko za OFE, ale także za inne "dwa fundamentalne błędy".

– Zapomnieli o ludziach przedsiębiorczych i nie postawili Ziobry przed Trybunałem Stanu – wymienił. – Istnieje obawa, że to nie jest partia, która nie doprowadzi do takich sytuacji w przyszłości. Mówią, że będą rozliczać, a jak przyjdą rozliczenia, to wejdą w jakiś taki szemrany układ z PiS-em – podkreślił.

– Czym innym jest wspólny front w ramach wyborów samorządowych, ale nie widzę powodu, żeby nie krytykować Platformy merytorycznie za to, co się działo w przeszłości – tłumaczył swoje słowa.