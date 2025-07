"Do Rzeczy" nr 30: Afera Epsteina – czy Mosad wpływa na Donalda Trumpa?

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Przy łożu ciężko chorej koalicji 13 grudnia konfederaci i PiS-owcy obserwujący polityczną agonię Tuska łatwo mogą zapomnieć, że mają przed sobą wiele pracy domowej – pisze Piotr Semka w tekście “PiS i Konfa: brać władzę czy czekać na kres Tuska”.

– Co robić, gdy w kinach brak nowych, dobrych filmów? Odpowiedź jest oczywista: pokazywać ponownie te stare – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Wielkie powroty”.

– Polscy politycy, ogłupieni postulatami „neutralności światopoglądowej”, „rozdziału Kościoła od państwa” albo „religii jako sprawy prywatnej”, przegapiają właśnie wielki powrót idei religijnych do polityki. Chodzi o powrót na Zachodzie, gdyż na szeroko pojętym Wschodzie religia przecież od polityki nie odeszła – zauważa Krystian Kratiuk w tekście “Po co jest Polska?”.

– Igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 r. nie zbojkotowali ani polscy kibice, ani tym bardziej polscy sportowcy. Nie oznacza to jednak, że nie protestowano przeciw organizacji sportowej imprezy w stolicy Związku Sowieckiego. Jak to robiono? Jak reagowały na to władze PRL? – pisze Grzegorz Majchrzak w tekście “Katyń i Afganistan kontra igrzyska w Moskwie”.

– Chociaż Niemcy bez oporów odsyłają nielegalnych imigrantów Polsce i innym sąsiadom, to Danię zostawiają w spokoju. Władze duńskie regularnie przywracają bowiem kontrole graniczne (obecne mają obowiązywać do listopada), nie to jest jednak najważniejsze. Dania od 20 lat prowadzi najsurowszą w Europie restrykcyjną politykę imigracyjną. Z jasnym celem: osiągnięcie "migracji net zero" – stwierdza Teresa Stylińska w artykule “Dania: Migracja net zero”.

– Czekolada drożeje na całym świecie, ale w Polsce ceny tabliczki tego smakołyku poszły w górę najbardziej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ciśnienie już na sam widok cen może też podskoczyć np. kawoszom – zauważa Jacek Przybylski w tekście "Gorzki posmak drożyzny".

W najnowszym numerze również Rafał A. Ziemkiewicz bezlitośnie punktuje Grzegorza Brauna.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 21 lipca 2025 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika

"Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.