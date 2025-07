W PSL rośnie irytacja. Polityk zapadł się pod ziemię

Wiceprezes PSL, europoseł Krzysztof Hetman pytany w poniedziałek w radiu Tok FM o to, czy Michał Kamiński straci stanowisko wicemarszałka Senatu, odpowiedział, że "decyzja jeszcze nie zapadła". Polityk przekazał, że w tym tygodniu zbierze się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. — Spodziewam się, że prawdopodobnie będzie dyskusja na temat pana marszałka Kamińskiego — dodał.

Gdzie jest Michał Kamiński?

Michał Kamiński na razie nie pojawia się w Senacie. Być może w związku z kontuzją nogi. Krzysztof Hetman przyznał, że nie wie, gdzie jest wicemarszałek Senatu. — Z pewnością trzeba będzie to wyjaśnić, bo jeśli jest prawdą, że do takiej sytuacji doszło, to rzeczywiście byłaby to sytuacja karygodna — stwierdził. Podkreślił jednak, że należy poczekać na wyjaśnienia Michała Kamińskiego. Wiceprezes PSL dodał, że polityk złoży je "jak się odnajdzie". — Nie wiemy, co jest przyczyną nieobecności pana wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, to mogą być różne powody, aczkolwiek nie ukrywam, że ta sytuacja budzi pewnego rodzaju irytację oraz frustrację — ocenił Krzysztof Hetman.

Kidawa-Błońska chce, żeby Kamiński stracił funkcję wicemarszałka Senatu

Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, w ubiegłym tygodniu stwierdziła, że jej zdaniem Michał Kamiński nie powinien pełnić funkcji wicemarszałka Senatu. – Wierzę w to, że PSL, które naprawdę dba o tradycję, o honor, ma świetnego patrona, jakim jest Wincenty Witos, stanie na wysokości zadania – powiedziała.

Z kolei wicepremier, szef MON, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z TVN24 w minionym tygodniu, powiedział, że jest spokojny o lojalność Michała Kamińskiego. Podkreślił, że PSL nie będzie wycofywał swojej rekomendacji dla wicemarszałka Senatu. – My nie będziemy żadnych wniosków tutaj składać – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Na początku lipca Radio Zet i "Newsweek" poinformowały, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził w prywatnym mieszkaniu europosła PiS, Adama Bielana. W mieszkaniu polityka PiS doszło do spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, w którym uczestniczył również Michał Kamiński.

