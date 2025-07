Polski astronauta wrócił do kraju. Spotka się z Donaldem Tuskiem

W ubiegłym tygodniu polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił na Ziemię po zakończeniu swojej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W kosmosie spędził blisko trzy tygodnie. 16 lipca polskim rządowym samolotem przyleciał do Kolonii, gdzie rozpoczął rehabilitację. Na lotnisku powitali go licznie zgromadzeni kibice z polskimi flagami, a towarzyszyła mu żona, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. – Mam nadzieję, że dobrze was reprezentowałem. Jestem dumny – podsumował swoją misję polski astronauta.

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski. Spotka się z Donaldem Tuskiem

Do tej pory Sławosz Uznański-Wiśniewski przebywał na rehabilitacji w klinice Europejskiej Agencji Kosmicznej w Kolonii. Plan zakładał, że po jej zakończeniu wróci do Polski, by wkrótce potem wyjechać do USA i kontynuować współpracę.

Polski astronauta wrócił już do kraju.

W czwartek przed południem wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie czekało na niego oficjalne powitanie, a następnie konferencja prasowa z mediami. W hali przylotów pojawiło się około 100 osób w tym dzieci z polskimi chorągiewkami, transparentami, koszulkami z orzełkiem i plakatami misji IGNIS. Ludzie, którzy przyszli podziękować astronaucie za jego misję skandowali: "Sławosz, Sławosz!".

To jednak nie koniec wydarzeń z udziałem polskiego astronauty, które zaplanowano tego dnia. Po południu Sławosz Uznański-Wiśniewski spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowę z szefem polskiego rządu zaplanowano na godzinę 13:30 w bibliotece Kancelarii Rady Prezesa Ministrów. Pół godziny później premier i polski astronauta wezmą udział w specjalnej konferencji dla mediów, która odbędzie się w sali im. T. Mazowieckiego.

