"Zemsta na zimno". To dlatego Tusk pozbył się Nitrasa

Sławomir Nitras nie jest już ministrem sportu i turystyki. Po rekonstrukcji rządu jego miejsce na czele resortu został poseł Koalicji Obywatelskiej Jakub Rutnicki. Dlaczego Donald Tusk zdecydował się na taki krok. Oczywistym powodem zdaje się być fakt, że to właśnie Nitras kierował kampanią Rafała Trzaskowskiego, która zakończyła się przegraną w wyborach prezydenckich.

Za to Tusk zemścił się na Nitrasie

Jak jednak informuje "Wprost", powołując się na swojego informatora z obozu władzy, nie dlatego stracił on stanowisko. Miała to być "zemsta na zimno". Za co? Za stwierdzenie przez Nitrasa, że Tusk powinien udać się na zasłużoną emeryturę.

– Na dodatek Nitras już zbierał zwolenników, którzy poparliby go w walce o przywództwo w PO. Byłem świadkiem rozmowy, podczas której Nitras nie ukrywał, że nie cieszy się z powrotu Tuska do polskiej polityki, bo – jak mówił – znowu będzie on prowadził politykę całkowicie oderwaną od partii. Ale uznał, że trzeba to przeczekać, a po wygranej Trzaskowskiego sytuacja się zmieni – relacjonuje rozmówca "Wprost". Według niego, odwołanie Sławomira Nitrasa stanowi również element zastraszenia środowiska, które nie jest kontrolowane przez lidera PO.

Kolejni do "odstrzału"

Dymisja Nitrasa może jednak nie być ostatnim słowem Tuska. Informator tygodnika uważa bowiem, że na jesieni, gdy dojdzie do zmiany marszałka Sejmu, może się on pozbyć dwóch kolejnych osób z tej frakcji. Mowa tu o minister edukacji narodowej Barbarze Nowackiej i wiceministrze obrony narodowej Cezarym Tomczyku.

