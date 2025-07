Tusk wprowadza dyscyplinę. "Chcę tylko uświadomić pewną zasadę"

Pierwsze posiedzenie rządu po rekonstrukcji

Po godz. 10:00 w piątek rozpoczęło się pierwsze posiedzenie rządu w nowym składzie. Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem wprowadzającym centralną e-rejestrację wizyt lekarskich, a także upoważnieniem Ministerstwa Obrony Narodowej do zaangażowania Polski w działania w celu pozyskania pomocy finansowej w ramach unijnego instrumentu SAFE.

Posiedzenie rządu planowane było na wtorek, jednak termin przesunięto na piątek z uwagi na zmiany w rządzie. W czwartek prezydent Andrzej Duda powołał nowych członków Rady Ministrów, w tym m.in. Radosława Sikorskiego na funkcję wicepremiera, Marcina Kierwińskiego na ministra spraw wewnętrznych i administracji, Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości, Andrzeja Domańskiego na ministra finansów i gospodarki, Miłosza Motykę na ministra energii, Martę Cienkowską na ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Jolantę Sobierańską-Grendę na minister zdrowia oraz Jakuba Rutnickiego na ministra sportu i turystyki.

Tusk dosadnie zwrócił się do ministrów

Na początku posiedzenia rządu głos zabrał premier Donald Tusk.

– Chcę tylko uświadomić wszystkim pewną zasadę. Ona właściwie towarzyszyła nam od samego początku, ale nie zawsze może była tak bezwzględnie respektowana. Ta zasada, chcę o tym powiedzieć bardzo wyraźnie, polega na oczywistej dyscyplinie Rady Ministrów – i ministrów, i wiceministrów – jako jednego zespołu, teamu – mówił.

Szef rządu podkreślił, iż rozumie, że "mogą być spory w koalicji". – Parlament jest od tego, żeby się spierać i dyskutować, ale chcę powiedzieć, że od najbliższego posiedzenia Sejmu, nie tego dzisiejszego, co się stało do dzisiaj, zostawmy to, ale od kolejnego posiedzenia Sejmu – żadna z pań i panów ministrów nie może głosować inaczej niż postanowiliśmy wspólnie jako rząd wobec projektów rządowych – powiedział Donald Tusk. Premier ocenił, że "lepiej, żeby mieć czytelne reguły od samego początku". – Czyli każda z pań i panów, jeśli przyjdzie do głowy zagłosować przeciwko wspólnemu stanowisku rządu, następnego dnia pożegnamy się i mówię o tym celowo publiczne, żeby nie było od tej reguły żadnych wyjątków. To jest automatyzm – zaznaczył.

