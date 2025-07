Wakacyjna zagadka

Z INNEJ PERSPEKTYWY || Podobno niedługo ma ruszyć program wyjazdów edukacyjnych dla studentów amerykańskich uczelni zatytułowany "Against populist nationalism. Towards better understanding"(Przeciw populistycznemu nacjonalizmowi.

W stronę lepszego zrozumienia"). Idea narodzić się miała w czasie spotkania kierownika ambasady RP w Waszyngtonie z przedstawicielami amerykańskiego oddziału Niemieckiego Instytutu Historycznego oraz waszyngtońskiej placówki Fundacji im. Friedricha Naumanna (autora słynnej książki "Mitteleuropa").