"Należała do bohaterek". Prezydent żegna Jadwigę Morawiecką

Mateusz Morawiecki przekazał w niedzielę smutną wiadomość w mediach społecznościowych.

"Dziś odeszła moja Mama. Moja nauczycielka życia, miłości, dobra i odpowiedzialności. Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie" – napisał Morawiecki na portalu X. "Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre – zawdzięczam Mamie. Dziś powtarzam to z jeszcze większą wdzięcznością i wzruszeniem. To Jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej Ojczyzny. To dzięki Mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć" – podkreślił.

Duda do Morawieckich: Łączymy się z Wami w modlitwie

Do śmierci Jadwigi Morawieckiej odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda.

"Odeszła Pani Jadwiga Morawiecka – Mama Premiera Mateusza Morawieckiego. Należała do tych cichych ale wielkich żon i matek, kobiet – bohaterek naszej wolności" – napisała głowa państwa.

"Panu Premierowi i całej Rodzinie składamy z Agatą głębokie wyrazy współczucia. Łączymy się z Wami w modlitwie" – podkreślił Andrzej Duda.

Poruszające słowa byłego premiera

Wpis byłego szefa rządu dotyczący śmierci matki ma bardzo osobisty charakter. "To od Niej dostałem pierwszą książkę. Od Niej nauczyłem się, że Polska zaczyna się w sercach. Że codzienna praca dla innych ma sens. Że trzeba trzymać się prawdy – nawet jeśli jest trudna" – czytamy.

Morawiecki przypomniał dramatyczny życiorys zmarłej. "Jej życie. Kolonia Janki, gmina Dokszyce, powiat Dzisna, Stanisławów, Wieluń, Świdwin, Wrocław. II Rzeczpospolita, II wojna światowa, PRL, stan wojenny, III Rzeczpospolita" – wymienił.

Jak zaznaczył parlamentarzysta, "każdy, kto Mamę poznał, czuł jej ciepło, pogodę ducha, wiarę i mądrość". "Życie Mamy pełne było trudu i łez. I czymś niezwykłym było to, jak potrafiła doceniać każdy promyk nadziei, cieszyć się każdą chwilą, traktować miłość jak dar, jak tlen" – napisał Mateusz Morawiecki.

