Warszawa: Duda i Nawrocki wzięli udział w koncercie piosenek powstańczych

W piątek przypada 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W ciągu dnia odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Wieczorem na Placu Piłsudskiego w Warszawie zorganizowano koncert pt. "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. Wydarzenie to już niemal tradycja obchodów rocznicy powstania. W tym roku wzięli w nim udział prezydent Andrzej Duda oraz prezydent elekt Karol Nawrocki.

Ustępujący prezydent, w swoim wpisie na platformie X, wskazał, że w 1944 roku "Warszawa podniosła pięści, bo nie chciała podnieść rąk". Pamięć o powstaniu nie ma służyć gloryfikowaniu klęsk, ale przypominaniu sensu walki. Z kolei Nawrocki podkreślił, że powstanie było walką nie tylko z niemieckim okupantem, ale także stanowiło wyraźny głos sprzeciwu wobec planów Moskwy. "Wobec narzucanej zmiany granic i podporządkowania Polski sowieckiej strefie wpływów. Powstanie pokazało, że Polacy nie godzą się na taki scenariusz" – napisał w mediach społecznościowych.

Kontrowersje wokół koncertu

W tym roku organizacja koncertu przebiegała w atmosferze kontrowersji. Przez lata jego gospodarzem był Tomasz Wolny, w ubiegłym roku zastąpiono go Janem Młynarskim. Niedawno Powstańcy Warszawscy zaapelowali do Telewizji Polskiej i dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego o przywrócenie do tej roli zwolnionego z TVP prezentera. Władze Telewizji Publicznej zlekceważyły jednak apel powstańców.

"Jak co roku, 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, mieszkańcy Warszawy wspólnie z Chórem Warszawiaków i Orkiestrą Warszawy będą śpiewać powstańcze pieśni, by w ten sposób uczcić pamięć Powstańców. Znów zabrzmią takie utwory, jak "Warszawianka", "Pałacyk Michla" czy "Warszawskie dzieci". Spotkania te, pełne spontaniczności i pozbawione patosu, stały się warszawską tradycją" – czytamy na tvp.pl.

Tegoroczny koncert prowadzą Justyna Dżbik-Kluge i Robert Stockinger.

