Wiceminister sprawiedliwości złożyła rezygnację. "Czasem sufler zaśpi"

O swojej decyzji Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała w poniedziałek za pośrednictwem Facebooka. "Dziś złożyłam rezygnację ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwo Sprawiedliwości. Jako dziecko wychowane na teatralnych korytarzach posłużę się teatralną metaforą – ostatnie 19 miesięcy było fascynującą podróżą za kulisy funkcjonowania państwa. Jak to za kulisami bywa: czasem sufler zaśpi, intercom nie zadziała, aktor zasiedzi się w bufecie. Niemniej, przez większość czasu – praca nad spektaklem to magia, moc. Nie inaczej było w Ministerstwie Sprawiedliwości: możliwość wpływania na zmiany w Polsce była wspaniałym doświadczeniem" – przekazała.

"Trzymam kciuki za ministra Żurka"

"Jestem dumna z tego, co udało się osiągnąć w obszarach, za które odpowiadałam (...). Jestem niezwykle wdzięczna Adamowi Bodnarowi za zaufanie, wspólną pracę, a przede wszystkim za wartości, które były podstawą każdego podejmowanego przez resort działania. Dziękuję także marszałkowi Szymonowi Hołowni i Polsce 2050 za decyzję, by do Ministerstwa Sprawiedliwości nominować ekspertkę, nie zaś politycznie zasłużoną osobę – i za obdarzenie zaufaniem właśnie mnie" – napisała Rudzińska-Bluszcz.

"Trzymam kciuki za ministra Waldemara Żurka i Jego Drużynę, w tym wiceministrów, z którymi dotychczas miałam przyjemność pracować (...). Wierzę, że uda się Wam wprowadzić kolejne zmiany, by zetknięcie obywatela z sądami było lepsze: sprawne, zrozumiałe, sprawiedliwe. To powinien być nasz prawniczy wkład w budowanie trwałej demokracji i bezpieczeństwa. Powodzenia!" – zaznaczyła.

Kim jest Rudzińska-Bluszcz?

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz została powołana na stanowisko wiceministra sprawiedliwości w grudniu 2023 r. W przeszłości pełniła funkcję prezesa Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Pracowała także w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

W latach 2020-2021 była kandydatką ówczesnej opozycji na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, jednak Sejm trzykrotnie odrzucił jej kandydaturę.

