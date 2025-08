Waldemar Żurek: Jestem bezpartyjnym fachowcem do wykorzystania

Waldemar Żurek stwierdził na antenie RMF FM, że choć został ministrem w rządzie Donalda Tuska, to nie uważa się za polityka. – Nie należę do partii i nie mam zamiaru. Jestem bezpartyjnym fachowcem do wykorzystania w tej działce, w której jestem dobry. Na pewno mam jasne i wykrystalizowane poglądy na kwestie prawne, systemu prawnego, ale jak mnie państwo zapytacie, jakie są moje poglądy związane z pewną formułą przypisaną partiom politycznym, ideologiczną, to ja ich nie prezentuję – powiedział.

– Uważam, że da się przywrócić praworządność. W oparciu o tę koalicję, o obowiązujące prawo, a także naszą konstytucję i prawo europejskie. Bo my już mamy linie orzecznicze, więc wiemy, w którym kierunku pójść – zaznaczył.

Żurek o współpracy z Nawrockim

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny został zapytany, czy reforma wymiaru sprawiedliwości jest możliwa bez współpracy z nowym prezydentem.

– Bez współpracy z Karolem Nawrockim pewne reformy będą spowolnione. One są możliwe w ramach tych kompetencji, które posiada minister, natomiast oczywiście byłoby o wiele szybciej, gdyby ta współpraca była w takich stricte merytorycznych sprawach, gdzie wydaje mi się, że prezydent będzie miał trudność odmówić podpisu – odparł Waldemar Żurek. – Poparcie Pałacu Prezydenckiego będzie niezbędne w takich kluczowych reformach, które obywatel odczuje w sądzie. (...) Ja na pewno będę miał świadomość moich konstytucyjnych obowiązków i współpracy z Kancelarią Prezydenta – dodał.

Żurek: Mam carte blanche od premiera

Szef resortu sprawiedliwości uważa, że konieczne są zmiany w Prokuraturze Krajowej. – Tam jest to dramatyczne zabetonowanie ludźmi ministra Ziobry. I teraz pracujemy nad tym, żeby to odbetonować – oznajmił.

– W ogóle mam taką metodę, że osobom, z którymi chcę współpracować, muszę się przyjrzeć, jak oni funkcjonują. (...) Mam carte blanche [wolną rękę – przy. red.] od pana premiera, jeśli chodzi o decyzje kadrowe, dotyczące ministerstwa i prokuratury – oświadczył Waldemar Żurek.

Przypomnijmy, że nowy minister sprawiedliwości odwołał z delegacji w resorcie sprawiedliwości dziewięć osób. Ponadto odwołał już 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju oraz 44 sędziów pełniących funkcje komisarzy wyborczych.

Politycy Koalicji Obywatelskiej nie kryją zachwytów nad działaniami Żurka. Z kolei opozycja mówi o "czystkach" i politycznej zemście, a także przypomina, że w październiku ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż procedura odwoływania przez ministra sprawiedliwości prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa jest niekonstytucyjna.

Czytaj też:

Zmiany w wymiarze sprawiedliwości. RPO zabrał głosCzytaj też:

Kierwiński domaga się wyjaśnień. "Nie mogę zrozumieć decyzji prokuratora"