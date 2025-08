Zmiany w wymiarze sprawiedliwości. RPO zabrał głos

W czwartek nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podsumował pierwszy tydzień swojej pracy na czele resortu. Przekazał, że do tej pory odwołał z delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości dziewięć osób. Ponadto odwołał już 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju oraz 44 sędziów pełniących funkcje komisarzy wyborczych. Były sędzia, który zastąpił na stanowisku szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara, podkreśla, że jego priorytetem jest "przywracanie praworządności".

Politycy Koalicji Obywatelskiej nie kryją zachwytów nad działaniami nowego ministra. Z kolei opozycja mówi o "czystkach" i politycznej zemście, a także przypomina, że w październiku ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż procedura odwoływania przez ministra sprawiedliwości prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa jest niekonstytucyjna.

"Czystki" nowego ministra. RPO reaguje

– Przywracanie praworządności to jest przede wszystkim przywracanie stanu polskiego wymiaru sądownictwa do zgodności z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Żadne z orzeczeń trybunałów europejskich nie doprowadziło do unicestwienia KRS jako organu. Mamy różne poziomy wadliwości. Możemy mieć do czynienia z instytucją, która została powołana wadliwie, ale ona te funkcje pełni do momentu, kiedy nie zostanie wdrożony odpowiedni przepis prawa, pozwalający na uzdrowienie tego mandatu – skomentował Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24.

RPO zwrócił uwagę na to, że w czwartek prezydent Andrzej Duda powołał kilkudziesięciu asesorów w sądach powszechnych. – Są powoływani przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i po uzyskaniu kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. To oznacza, że w tych warunkach kohabitacji i sporów o skutki wyroków trybunałów europejskich, doszło do porozumienia tych trzech instytucji – zauważył.

Czytaj też:

Mastalerek drwi z Żurka. "Ministerstwo ds. Silnych Razem"Czytaj też:

Zaskakujący wpis prezydenta Dudy. Porównał ministra do... "koronawirusa"