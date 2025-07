Mastalerek drwi z Żurka. "Ministerstwo ds. Silnych Razem"

W czwartek nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podsumował pierwszy tydzień swojej pracy na czele resortu. Przekazał, że do tej pory odwołał z delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości dziewięć osób. Ponadto odwołał już 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju.

– Moim zdaniem sędzia, który podpisywał tzw. listy poparcia do neo-KRS jednak powinien mieć refleksję. Sędzia, który startował w konkursie wtedy, kiedy wiedział, że szereg innych osób świetnych w sądzie nie startuje w tym konkursie przed neo-KRS i wiedział też, że jest to organ sprzecznie powołany z naszymi zapisami konstytucji dot. tej instytucji, powinien mieć refleksję – mówił szef resortu sprawiedliwości. – Nie jestem tutaj od sądzenia tych osób, natomiast chcę dobrać współpracowników, co do których mam gwarancję, że te trudne reformy, które nas czekają, będą realizowane, że nie będzie żadnego rodzaju sabotażu – dodał.

Politycy Koalicji Obywatelskiej nie kryją zachwytów nad działaniami nowego ministra. Z kolei opozycja mówi o "czystkach" i politycznej zemście.

Mastalerek o Żurku. Wspomniał o Silnych Razem

– Myślę, że Waldemar Żurek jest specjalnym ministrem i ma specjalne ministerstwo. Ono się powinno nazywać "Ministerstwo ds. Silnych Razem". Otóż on został tylko i wyłącznie po to przez Donalda Tuska powołany, żeby politycznie zaspokajać twitterową bańkę Silnych Razem. To baza Platformy Obywatelskiej i ten najtwardszy elektorat. I właśnie po to sędzia Żurek jest ministrem. On nie ma innych zadań, będzie robił show, organizował konferencje i robił wszystko po to, żeby od Donalda Tuska Silni Razem się nie odwrócili i nie przeszli do jeszcze bardziej radykalnej partii – skomentował w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

– Tylko chciałbym przypomnieć Donaldowi Tuskowi, bo może zapomniał, że to przez niego Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, a Rafał Trzaskowski je przegrał – zaznaczył.

– W drugiej turze wyborcy głosowali przeciwko rządowi Donalda Tuska – dodał.

