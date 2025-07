Tusk zapowiada. Działania Żurka "to dopiero rozgrzewka"

Nowy minister sprawiedliwości, były sędzia Waldemar Żurek, podsumował pierwszy tydzień swojej pracy na czele resortu. Przekazał, że do tej pory odwołał z delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości dziewięć osób. Ponadto odwołał już 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju. Polityk przekonuje, że to jeden z elementów przywracania rządów prawa. – Moim zdaniem sędzia, który podpisywał tzw. listy poparcia do neo-KRS jednak powinien mieć refleksję. Sędzia, który startował w konkursie wtedy, kiedy wiedział, że szereg innych osób świetnych w sądzie nie startuje w tym konkursie przed neo-KRS i wiedział też, że jest to organ sprzecznie powołany z naszymi zapisami konstytucji dot. tej instytucji, powinien mieć refleksję – mówił szef resortu sprawiedliwości.

Komentarze po ruchach ministra

Politycy Koalicji Obywatelskiej nie kryją zachwytów działaniami nowego ministra. "46 propisowskich prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych odwołanych. MS wnioskuje o odwołanie wszystkich sędziów komisarzy wyborczych!!! Brawo Minister Sprawiedliwości!" – napisał poseł KO Roman Giertych. "Bardzo ważna konferencja ministra Żurka. Poprawa bezpieczeństwa obywateli, naprawa wymiaru sprawiedliwości są konieczne. Stąd oczywiście już współpracujemy ws wniosku Pana Ministra, by odwołać 44 sędziów pełniących funkcję komisarzy wyborczych" – poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Min. Żurek nie bawi się w tańcu: "Pani Manowska to pełniąca obowiązki Prezes SN" Tak wygląda przywracanie wartości w praktyce" – stwierdził Krzysztof Brejza.

Z kolei opozycja mówi o "czystkach" i politycznej zemście.

Działania Żurka skomentował premier. "Nie wiem, skąd tyle wrzawy wokół działań ministra Żurka. Przecież to dopiero rozgrzewka" – zapowiada Donald Tusk.

