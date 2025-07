"Największy hit". Szefowa KRS: Żurek pomylił pieczątki

W czwartek podczas konferencji prasowej nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podsumował pierwszy tydzień swojej pracy na czele resortu. Przekazał, że do tej pory odwołał z delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości dziewięć osób. Ponadto odwołał już 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju. Polityk przekonuje, że to jeden z elementów przywracania rządów prawa. – Moim zdaniem sędzia, który podpisywał tzw. listy poparcia do neo-KRS jednak powinien mieć refleksję. Sędzia, który startował w konkursie wtedy, kiedy wiedział, że szereg innych osób świetnych w sądzie nie startuje w tym konkursie przed neo-KRS i wiedział też, że jest to organ sprzecznie powołany z naszymi zapisami konstytucji dot. tej instytucji, powinien mieć refleksję – mówił szef resortu sprawiedliwości.

Ruch Żurka skomentowała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. Dagmara Pawełczyk-Woicka wskazała, że "minister Adam Bodnar i Waldemar Żurek przez 17 miesięcy odwołali więcej prezesów sądów niż minister Zbigniew Ziobro przez 8 lat". Szefowa KRS zauważyła także, że szef MS miał zaliczyć poważną wpadkę. "Jednak największy hit to wysłanie do jednego sądu decyzji Prokuratora Generalnego o zawieszeniu prezesa sądu. Tak, minister Żurek pomylił pieczątki i zawiesił prezesa jako PG" – wskazała Pawełczyk-Woicka. Inicjowanie procedury dot. odwoływania prezesów sądów nie jest kompetencją prokuratora generalnego, ale ministra sprawiedliwości.

Ziobro: Zawiadomimy prokuraturę

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ocenił, że swoimi decyzjami nowy szef MS Waldemar Żurek popełnił już "pierwsze przestępstwa". Wiceprezes PiS zapowiedział, że skieruje do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie. – Przedawnienie jest długie i przyjdzie czas na egzekucję prawa karnego w Polsce również wobec byłego sędziego Żurka – stwierdził Ziobro na konferencji prasowej.

– Minister Żurek popełnił w naszej ocenie przestępstwo, decydując się na odwołanie lub zawieszanie prezesów i wiceprezesów sądów. (...) Uczynił to w oparciu o rozwiązania, które są zakwestionowane przez wyrok wydany na jawnej rozprawie przez Trybunał Konstytucyjny w zeszłym roku – powiedział poseł PiS.

W październiku ubiegłego roku TK orzekł, że procedura odwoływania przez ministra sprawiedliwości prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa jest niekonstytucyjna.

