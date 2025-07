"Sytuacja jest niezręczna". Żurek podjął decyzję

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska przypomniała o dwóch procesach Waldemara Żurka przeciwko Skarbowi Państwa.

Żurek kontra Żurek?

W pierwszej oczekiwał od państwa 150 tysięcy złotych za szykany, jakie rzekomo miały go spotkać w związku z obroną przez niego niezależności sądów. W drugie sprawie mowa o dużo wyższej kwocie, bo o blisko milionie złotych. Jak zauważał portal, obie sprawy nabrały zupełnie innego wydźwięku, kiedy Żurek staną na czele resortu sprawiedliwości. W procesach występowałby bowiem przeciwko samemu sobie, bowiem skarb państwa reprezentowany był przez ministra sprawiedliwości.

Serwis postanowił zapytać wówczas samego zainteresowanego, czy w związku z nowym stanem rzeczy zamierza w dalszym ciągu procesować się ze Skarbem Państwa, co oznaczałoby proces Żurek kontra Żurek, a co za tym idzie – stanowiłoby to przecież konflikt interesów. – Sprawa musi zostać szybko rozwiązana. Będzie dobre rozwiązanie. Zgodne z prawem i etyką – odparł wtedy nowy minister sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości: Cofnąłem swoje powództwa przeciwko Skarbowi Państwa

O tym, jakie to rozwiązanie sam zainteresowany powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej.

– Jeszcze w piątek, zaraz po nominacji na szefa Ministerstwa Sprawiedliwości cofnąłem swoje cywilne powództwa przeciwko Skarbowi Państwa – poinformował. Jak dodał, jego pełnomocnicy bardzo się napracowali, "bo przez te lata szykan i prześladowań było bardzo dużo". – Te pozwy były bardzo obszerne, dokumentacja ogromna, więc mogę tylko podziękować za ich pracę – tłumaczył.

– Uznałem, iż ta sytuacja jest niezręczna i moje dobra osobiste, do których mam prawo jak każdy obywatel w tej sytuacji są odłożone na bok. Bo ja muszę wykonać swoją misję – podkreślił, przyznając, że byłoby dla niego niezręczne, gdyby musiał brać udział w procesie.

Czytaj też:

"Bardzo się spieszy". To ma być pierwszy sukces ŻurkaCzytaj też:

"Szukanie kretów". Kulisy pierwszego tygodnia ŻurkaCzytaj też:

Rewolucyjne działania Żurka. Tyle osób wyrzucił już z sądów