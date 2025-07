Zaskakujący wpis prezydenta Dudy. Porównał ministra do... "koronawirusa"

W czwartek nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podsumował pierwszy tydzień swojej pracy na czele resortu. Przekazał, że do tej pory odwołał z delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości dziewięć osób. Ponadto odwołał już 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju.

– Moim zdaniem sędzia, który podpisywał tzw. listy poparcia do neo-KRS jednak powinien mieć refleksję. Sędzia, który startował w konkursie wtedy, kiedy wiedział, że szereg innych osób świetnych w sądzie nie startuje w tym konkursie przed neo-KRS i wiedział też, że jest to organ sprzecznie powołany z naszymi zapisami konstytucji dot. tej instytucji, powinien mieć refleksję – mówił szef resortu sprawiedliwości. – Nie jestem tutaj od sądzenia tych osób, natomiast chcę dobrać współpracowników, co do których mam gwarancję, że te trudne reformy, które nas czekają, będą realizowane, że nie będzie żadnego rodzaju sabotażu – dodał.

Prezydent Duda drwi z ministra Żurka

Politycy Koalicji Obywatelskiej nie kryją zachwytów nad działaniami nowego ministra. Z kolei opozycja mówi o "czystkach" i politycznej zemście. Były szef MS, a obecnie wiceprezes PiS Zbigniew Ziobro przypomina, że w październiku ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż procedura odwoływania przez ministra sprawiedliwości prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa jest niekonstytucyjna.

Działania Żurka skomentował premier. "Nie wiem, skąd tyle wrzawy wokół działań ministra Żurka. Przecież to dopiero rozgrzewka" – zapowiedział Donald Tusk. Wpis ten wywołał burzę w mediach społecznościowych.

Do sprawy odniósł się prezydent. Andrzej Duda zamieścił na platformie X film, który zyskał popularność kilka lat temu, w czasach pandemii koronawirusa. Widać na nim dwóch bijących się mężczyzn. Jeden z nich, podpisany jako "koronawirus", wykonuje dynamiczne ruchy, ale zostaje pokonany jednym ciosem przez swojego przeciwnika, określonego na wideo jako "bimber z Podlasia".

twitter

"Pamiętacie ten filmik z czasów pandemii? Dziś w roli »koronawirusa« minister Żurek. Panie premierze" – napisał prezydent Duda.

Czytaj też:

Ziobro stawia ultimatum Żurkowi. "Dajemy czas do piątku"Czytaj też:

Prezydent: Kandydatura ministra Żurka jest pozytywna w jednym aspekcie