Co czytelnicy "Wyborczej" myślą o opozycji?

Czytelnicy "Wyborczej" są przekonani, że to PO i Nowoczesna wygrają nadchodzące wybory samorządowe. Niemal 60 proc. z nich tak uważa. Z badań wynika, że ta wiara jest najsilniejsza wśród najstarszych czytelników.

Również większość respondentów uważa, że uda się zjednoczyć opozycję. Tego zdania 59 proc. ankietowanych, tylko 32 proc. jest natomiast przeciwnego zdania.

Kto liderem opozycji?

Czytelników "Wyborczej" zapytano również o to, kto mógłby przewodzić ewentualnej zjednoczonej opozycji. Zdecydowanie najwięcej osób jest zdania, że powinien być to Donald Tusk.Twierdzi tak 36 proc. badanych. Drugie miejsce zajął Grzegorz Schetyna (10 proc.), trzecie z jednakowym wynikiem Robert Biedroń i Władysław Frasyniuk (obaj po 9 proc.).

Władysław Kosiniak-Kamysz i Katarzyna Lubnaer uzyskali po 2 proc. głosów, a Paweł Kasprzak i Marta Lempart po 1 proc.

Warto zaznaczyć, że aż 15 proc. ankietowanych odpowiedziało, że "nikt nie będzie liderem".

Co z Biedroniem?

Portal zdecydował się również zapytać o to, co powinien zrobić Robert Biedroń. 46 proc. odparło, że słynny polityk winien wrócić do krajowej polityki, niemal tyle samo bo 40 proc., że lepiej gdyby zdecydował się zostać w Słupsku i kandydować w najbliższych wyborach, 9 proc. stwierdziło, że Biedroń winien wycofać się w ogóle z polityki, a 5 proc. nie miało zdania na ten temat.

Niewielu czytelników "Wyborczej" wróży spektakularny sukces Biedroniowi w krajowej polityce. Tylko 5 proc. z nich uważa, że prezydent Słupska zjednoczy całą opozycję, nie wiele więcej, bo 10 proc., stwierdziło, że zbuduje dużą partię lewicową, a 16 proc. że uda mu się zjednoczyć całą polską lewicę.

Niemal 30 proc. respondentów stwierdziło natomiast, że Biedroń nie odegra żadnej roli w polityce, a aż 40 proc. uznało, że uda mu się zbudować "małe lewicowe ugrupowanie".

Badania przeprowadzono między 30 sierpnia a 2 września.