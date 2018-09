Premier: Ludzie mówią nam, ze jesteśmy dobrymi gospodarzami

Szef rządu udzielił wywiadu „Super Expressowi”. Odniósł się w nim między innymi do promowanych przez siebie „patriotycznych hot dogów” z grahamem zamiast pszenicznej bułki.

„Ja kocham to, co polskie. Serio. I bardzo się cieszę, że 2/3 produktów dostępnych na stacjach Orlen ma kod kreskowy zaczynający się od liczby 590, czyli „Made in Poland” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że kupowanie produktów to tworzenie miejsc pracy w Polsce. A polskie marki są coraz bardziej doceniane w świecie.

„Porcelana z Ćmielowa jest używana w Białym Domu! Rodzinna firma z Chojnic buduje hotele w Europie, setki polskich firm rozwijają swoje skrzydła dzięki wsparciu ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju” – przekonywał szef polskiego rządu.

Premier został też zapytany o spotkania wyborcze z Polakami, w których uczestniczy. „Najczęściej słyszę od ludzi, że jesteśmy dobrymi gospodarzami. Że jesteśmy wiarygodni, a to, co obiecaliśmy, realizujemy. Wyciągam z tego taki wniosek, że jesteśmy bardziej demokratyczną władzą od poprzedników. Cieszy mnie, że ludzie dostrzegają, że teraz władza jest dla obywatela” – odpowiedział Mateusz Morawiecki.

Przyznał, że jak każdy rząd, obecna ekipa również popełnia błędy, jednak stara się robić wszystko by „pomagać ludziom lepiej żyć”. Premier w rozmowie z „Super Expressem” zapewnił też, że rząd nie planuje zmian w programie Rodzina 500 Plus.

„Nie przymierzamy się do zmian w 500 plus. Program działa świetnie. Jeździmy po Polsce i widzimy, jak jest odbierany. Nikt nie wierzył, że nie tylko zostanie wdrożony, ale że jego finansowanie będzie możliwe dzięki walce z mafiami VAT. A to się udało” – podsumował premier, Mateusz Morawiecki.