Żabka rozesłała klientom ankiety. Pytanie dotyczyło m.in. Nawrockiego

O sprawie poinformowała dziennik "Fakt" jedna z czytelniczek. W aplikacji Żabka pokazała się jej ankieta, w której sieć handlowa pyta: "Biorąc pod uwagę wyniki wyborów prezydenckich: jak bardzo jesteś zaniepokojony/a sytuacją gospodarczą Polski?".

Kolejne podobne pytanie dotyczyło sytuacji społecznej. Na suwaku wypełniający może zaznaczyć skalę od "wcale" do "bardzo" – relacjonuje gazeta.

Żabka wypytywała klientów o Nawrockiego. Jak się tłumaczy?

Dziennikarze "Faktu" zwrócili się do Żabki z prośbą o komentarz. Biuro prasowe przyznało, że "niektóre pytania ankiety zostały niefortunnie sformułowane".

"Niezwłocznie po otrzymaniu sygnału, że niektóre sformułowania mogą budzić niejasności, usunęliśmy je z ankiety i ponownie zweryfikowaliśmy wszystkie pytania" – napisano.

"Podkreślamy, że naszą intencją było wyłącznie zbadanie nastrojów konsumenckich w momencie istotnego wydarzenia, jakim były wybory prezydenckie" – przekazała firma.

Zapewniła, że zgodnie z regulaminem ankieta została udostępniona wyłącznie wybranym użytkownikom aplikacji, za ich zgodą. Udział w niej jest anonimowy i dobrowolny, badanie ma charakter wewnętrzny, a jego wyniki nie są i nie będą publikowane – przekonuje Żabka.

Zaprzysiężenie nowego prezydenta

Karol Nawrocki złożył w środę przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką i oficjalnie objął urząd.

Po tym, jak 1 lipca Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego przyjęła uchwałę o ważności wyborów, marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że na 6 sierpnia zwoła posiedzenie Zgromadzenia Narodowego i odbierze przysięgę prezydencką od Nawrockiego.

W czerwcu Nawrocki wygrał wybory, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Prezes IPN i kandydat popierany przez PiS uzyskał 50,89 proc. głosów (10 606 877), podczas gdy prezydent Warszawy, kandydat KO zdobył 49,11 proc. poparcia (10 237 286). Różnica wyniosła ponad 369 tys. głosów.

Czytaj też:

Reuters: Nacjonalista Nawrocki zaprzysiężony na prezydenta Polski