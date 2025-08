Reuters: Nacjonalista Nawrocki zaprzysiężony na prezydenta Polski

Agencja podaje, że Nawrocki złożył przysięgę prezydencką podczas ceremonii w polskim parlamencie.

"Zwycięstwo wyborcze Nawrockiego, wspieranego przez nacjonalistyczną partię opozycyjną Prawo i Sprawiedliwość (PiS), zadało cios nadziejom premiera Donalda Tuska na utrwalenie proeuropejskiego kursu, jaki wyznaczył dla największego wschodniego państwa członkowskiego Wspólnoty, i spowodowało, że jego rząd zaczął tracić poparcie w sondażach" – czytamy w depeszy.

Reuters odnotowuje, że Nawrocki może wykorzystać prezydenckie prawo weta, aby udaremnić realizację programu rządu, który zakłada wycofanie reform sądownictwa wprowadzonych przez PiS, a które zdaniem krytyków podważają niezależność sądów.

"Nawrocki prawdopodobnie sprawi rządowi kłopot, proponując takie środki, jak obniżki podatków, które zapewne spotkają się z poparciem wielu wyborców, ale będą trudne do wdrożenia przez administrację z napiętym budżetem" – czytamy dalej.

Agencja zwraca uwagę, że Nawrocki obecnie nie widzi miejsca dla Ukrainy w NATO ani Unii Europejskiej, co stanowi wyraźną zmianę tonu w porównaniu z Andrzejem Dudą, który po 10 latach odchodzi z Pałacu Prezydenckiego.

Reuters: Nawrocki to cios dla Tuska

Podczas gdy Tusk uważa, że Unia Europejska powinna odgrywać większą rolę w kwestiach obronności, obok NATO, PiS i Nawrocki twierdzą, że podważyłoby to sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi – podaje Reuters.

Autorzy materiału zauważają też, że Nawrocki to były prezes IPN, który jest "nowicjuszem" w polityce i był mało znany opinii publicznej, zanim PiS udzieliło mu poparcia. Dlatego, zdaniem dziennikarzy, istnieje wiele niepewności co do tego, jak potoczy się jego prezydentura.

Cytowany w depeszy socjolog prof. Andrzej Rychard powiedział, że nie wie, czy Nawrocki będzie w pełni realizował politykę PiS, czy też będzie probował wychodzić z własnymi inicjatywami.

Reuters wspomina m.in. o "burzliwej kampanii" wyborczej, oskarżeniach pod adresem Nawrockiego w sprawie kawalerki i utrzymywania kontaktów z pseudokibicami piłkarskimi, a także o kreowaniu wizerunku "twardziela" z powodu faktu, że Nawrocki amatorsko trenuje boks.

"Po wyborach zwolennicy pokonanego kandydata liberałów Rafała Trzaskowskiego złożyli tysiące protestów do Sądu Najwyższego w związku z nieprawidłowościami w niektórych lokalach wyborczych. Jednak nie były one na tyle poważne, aby istotnie wpłynąć na wynik" – informuje agencja.

