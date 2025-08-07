"Upadek" Jacka Komudy wśród czterech najpopularniejszych książek historycznych 2025 roku

O czym jest książka?

Autor prowadzi czytelnika przez kulisy dramatycznych decyzji politycznych, egoizm elit, nieudane reformy oraz destrukcyjny wpływ sił zewnętrznych, aż do upadku państwa w XVIII wieku. Dlaczego potężny kraj, który rozciągał się od Bałtyku po Morze Czarne, zniknął z mapy Europy?

W książce autor analizuje długotrwały i złożony proces rozpadu I Rzeczypospolitej oraz pokazuje, jak wiele nasz naród stracił wraz z utratą swojej państwowości. Jacek Komuda świadomie zmienia konwencję, z którą kojarzą go czytelnicy, obala powszechne stereotypy dotyczące przyczyn upadku i skupia się na często niedocenianych mechanizmach politycznych i społecznych z XVIII wieku.

Jacek Komuda, ceniony autor powieści historycznych i fantastyki, jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody im. Leonida Teligi oraz Nagrody im. Tomasza Merty. W swojej najnowszej książce odchodzi od typowego dla siebie stylu przygodowego-historycznego, przyjmując rolę diagnosty naszej narodowej tragedii. Autor nawołuje obecnie żyjących, aby nie powtarzali błędów popełnionych przez naszych przodków. Z tego powodu „Upadek” przyciąga coraz szersze grono czytelników, nie tylko pasjonatów historii, co skutkuje wysokim pozycjonowaniem na listach sprzedażowych w kluczowych księgarniach w Polsce.

„Po przeczytaniu tej książki długo zastanawiałem się, kiedy ostatnio byłem tak zaangażowany w historię [...] Rzadko zdarza się, by w książkach historycznych czytelnik mógł tak mocno utożsamiać się z przedstawionymi wydarzeniami – a to właśnie było w niej tak interesujące i ważne”.

– Tomasz Wróblewski, Prezes Warsaw Enterprise Institute, były redaktor naczelny m.in. Newsweek Polska, Dziennika Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej.

Rosnące zainteresowanie publikacją Komudy znajduje odzwierciedlenie nie tylko w rankingach sprzedażowych, ale także w jego aktywnej obecności w mediach. Autor często udziela wywiadów i uczestniczy w spotkaniach autorskich, a w najbliższym czasie planowane są kolejne wystąpienia, które warto śledzić m.in. na kanale YouTube Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Książkę „Upadek. Jak straciliśmy Pierwszą Rzeczpospolitą” Jacka Komudy wydało wydawnictwo Fabryka Słów, które od dłuższego czasu współpracuje z autorem. Wydawnictwo to znane jest również z bestsellerów takich autorów jak Andrzej Pilipiuk, Rafał A. Ziemkiewicz, Feliks W. Kres, Jarosław Grzędowicz czy Maja Lidia Kossakowska. Specjalizuje się w literaturze historycznej, fantastycznej i science fiction, docierając do szerokiego grona czytelników.

