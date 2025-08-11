Polskie miasto. Imigrant próbował podpalić znajomych i stację paliw

Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi 33-letniemu Gruzinowi, zatrzymanemu przez policjantów z Iławy w woj. warmińsko-mazurskim. Imigrant najpierw w tracie awantury w mieszkaniu rzucał palącymi się butelkami napełnionymi substancją łatwopalną w budynek i w znajomych, a następnie na stacji benzynowej, rozlał paliwo, które usiłował podpalić i uszkodził zaparkowany tam samochód. Nie udało mu się podpalić paliwa dzięki szybkiej interwencji pracownika stacji.

Do zdarzenia doszło w sobotę. Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że grupa mężczyzn wbiegła na stację benzynową, zaczęła ją demolować oraz bić się między sobą. Dwóch z nich zostało rannych, w wyniku czego trafiło do szpitala. Na miejscu policjanci powstrzymali eskalacje agresji i zatrzymali trzech mężczyzn.

Gruzin chciał podpalić paliwo na stacji benzynowej

Jak ustaliła policja wszystko zaczęło się od awantury w miejscu zamieszkania mężczyzn. Policjanci ustalili, że 33-latek pokłócił się ze swoim znajomymi, po czym rzucał w nich, kiedy stali na balkonie, palącymi się butelkami napełnionymi substancją łatwopalną. Następnie opuścił mieszkanie i pojechał rowerem na stację paliw, gdzie po chwili dogonili go jego znajomi. Wtedy doszło do dalszego ciągu awantury między mężczyznami.

Imigrant usłyszał 6 zarzutów

Agresor został zatrzymany, a policjanci ustalili, że obywatel Gruzji jechał rowerem, mając ponad jeden promil alkoholu w organizmie. W niedzielę wobec imigranta zostały przeprowadzone czynności procesowe z udziałem prokuratora. 33-latek usłyszał 6 zarzutów m.in. usiłowania sprowadzenia zdarzenia, które zagraża mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, uszkodzenia samochodu, a także spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu w postaci oparzeń u dwóch kolegów i kierowania rowerem pod działaniem alkoholu.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Za usiłowanie sprowadzenia zdarzenia, które zagraża mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

