„Nowacka nie jest żadną wartością. Jej ruch w sondażach praktycznie nie istnieje”

Ekspert po konwencji: Sześciopak Schetyny kojarzy się z piwem, nieudolne naśladowanie PiS

„Sześciopak Schetyny” ma być nawiązaniem do „Piątki Morawieckiego”. Z tym, że to nawiązanie dość nieudolne, już są komentarze, sugerujące, że sześciopak to...