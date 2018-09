"Do Rzeczy" nr 37: Spisek, wszędzie spisek! Ziemkiewicz o nowej obsesji "Wyborczej"

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Schetyna próbuje się na nas wzorować – twierdzi wicemarszałek Senatu Adam Bielan w rozmowie z Kamilą Baranowską. Współtwórca wielu kampanii wyborczych PiS zdradza cele partii na wybory samorządowe.

Wybory samorządowe nie przyniosą lewicy zbyt wiele. PO dobrze wykorzystuje jej rozedrganie, a Grzegorz Schetyna nie ma ochoty na partnerstwo i‑wie, że może stawiać warunki – prognozuje Piotr Semka w tekście „Lewica w ogonie”.

Wojciech Wybranowski wyjaśnia kulisy dymisji rzecznika prezydenta Krzysztofa Łapińskiego w tekście „Łapiński na oucie”.

Ludzie muszą zacząć wreszcie wierzyć politykom. Gdy PiS mówi, że PO to złodzieje, to wierzę. Gdy PO pisze, że PiS to banda oszołomów – również – mówi Janusz Korwin Mikke, aktualny kandydat na prezydenta Warszawy, w rozmowie z Marcinem Makowskim.

Może przesadą byłoby twierdzić, że jesteśmy na granicy wojny domowej. Na pewno jednak dzieje się coś bardzo złego. Oby nie skończyło się powtórką z politycznego zabójstwa Marka Rosiaka w 2010 r. – ostrzega Łukasz Warzecha w tekście „Patriotyczny liść”.

Rosja nie umie nie być imperium – tłumaczy prof. Andrzej Nowak w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim, wyjaśniając, na czym polega błąd w rozumowaniu tych, którzy twierdzą w Polsce, że należy „dogadać” się z Rosją.

Radosław Wojtas w tekście „Szlaban na chińszczyznę” zwraca uwagę na to, że Polacy pokochali internetowe zakupy z Chin – w ten sposób Chińczycy sprzedają towary nad Wisłą bez podatku VAT. Rząd chce po niego w końcu sięgnąć.

Jan Parys i Tomasz Wróblewski tłumaczą, jak ważnym stało się spotkanie prezydentów Polski i USA („Nadchodzi nowy świat”; „Polska a Plan Marshalla 2.0”).

Wyznawcy islamu nie zdobyli Wiednia szturmem w XVII w., zdobyli go teraz, zasiedlając latami Austrie. I dlatego odsiecz wiedeńska dziś to dla niektórych wyraz islamofobii – pisze o perypetiach z polskim pomnikiem dla Wiadnia Grzegorz Kucharczyk w tekście „Uległość w Wiedniu”.

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: Jacek Przybylski podaje argumenty na to, dlaczego rząd nie powinien zakazywać działalności takim firmom jak Uber („Strach przed wolnością?”); Tomasz P. Terlikowski podaje argumenty wspierające rządowy pomysł emerytur dla matek, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci („Rodzina to przyszłość”); Agnieszka Niewińska przygląda się tabloidom po dymisji redaktora naczelnego „Faktu” („Żerowanie na tragedii”); Grzegorz Brzozowicz rozmawia z Natalią Kukulską, która wydała album z kołysankami dla dzieci („Natalia znów śpiewa dzieciom”); Piotr Gociek recenzuje „Psy 3” („Psy 3. Powrót Despero”); Piotr Włoczyk pisze o światopoglądowym buncie części pracowników Marka Zukerberga („Kontrrewolucjoniści z Facebooka”); Joanna Bojańczyk przybliża sylwetkę nowej milionerki-naciągaczki („Triumf i upadek”); Łukasz Zboralski relacjonuje wydarzenia z Forum Ekonomicznego w Krynicy („Sposób na gospodarkę”); Łukasz Majchrzyk pokazuje, jak piłka nożna ze sportu dla mas stała się widowiskiem dla bogatych („Biznes pożera piłkę”).

