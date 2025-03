Rozmowa niegodna polskiego inteligenta

Asumpt do tych rozważań dał mi wspólny wieczorny występ w Polskim Radiu 24 z Rafałem Kalukinem z „Polityki”. Kalukin stwierdził, że niepokoi go, iż Rosjanie po rozmowie obu prezydentów oznajmili, że była ona owocna i historyczna oraz wyrazili satysfakcję. Należy z tego, a contrario, wnioskować, że Kalukin czułby się uspokojony, gdyby Rosjanie oznajmili, że rozmowa była bezowocna, była stratą czasu i są z niej absolutnie niezadowoleni.

Ta anegdotka pokazuje paradoksy i mielizny widzenia spraw i ich oceniania w skrajnie doraźnych kategoriach. Wyciąganie jakichkolwiek wniosków z typowych piarowych głosów stron po tego typu rozmowie czy spotkaniu jest absurdalne. Profesjonalne mechanizmy państwowe – a do takich niewątpliwie trzeba zaliczyć mechanizm państwa rosyjskiego, gdy idzie o sprawy dyplomacji i polityki zagranicznej – z zasady przekazują w podobnych okolicznościach to, co jest również elementem gry. W tym wypadku – okazują satysfakcję, co w żadnym wypadku nie znaczy, że Rosjanie są z tej rozmowy naprawdę tak zadowoleni.