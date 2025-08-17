MG HS 1.5T AT Exclusive

Marka MG – założona 101 lat temu w Wielkiej Brytanii, choć od 18 lat jest w rękach chińskiego koncernu SAIC – w maju obecnego roku świętowała już zaś wydanie 10-tysięcznego samochodu na polskim rynku. Był to również model HS, tyle tylko że tańszej wersji Excite z manualną skrzynią biegów.

My do testów wzięliśmy wersję Exclusive z siedmiobiegową skrzynią automatyczną DCT. Szybko można się przekonać, skąd popularność tego modelu. HS to bowiem wyjątkowo atrakcyjna opcja w segmencie SUV-ów nieco większych niż kompaktowe. Z zewnątrz auto wygląda podobnie jak inne modne obecnie SUV-y (choć najbardziej przypomina chyba swego niemieckiego konkurenta). Sylwetka jest dynamiczna i elegancka. A kabina? Konia z rzędem temu, kto nie patrząc wcześniej na znaczek, a jedynie na wykończenie wnętrza, zgadłby poprawnie cenę tego samochodu. Auto z jasnobrązową ekoskórą (są nią obite nie tylko fotele, lecz także deska rozdzielcza, podłokietniki, konsola centralna i boczki drzwi) oraz ze spłaszczoną u dołu, grubą trójramienną skórzaną kierownicą na pierwszy rzut oka wygląda bowiem niczym nowoczesny samochód aspirujący do klasy premium, a nie popularny SUV za niecałe 130 tys. zł.