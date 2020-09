11 września 1944. "Widok walk powietrznych i huk dział poruszyły serca"

Poseł PSL: Rosja przebiera nóżkami, by wyprzeć Polskę z branży futrzarskiej

– Zbliża się kryzys. Czy to jest dobry czas, by pozbawiać wiele firm możliwości rozwoju, tak by redukowały zatrudnienie? – pytał Krzysztof Paszyk z PSL na antenie Polskiego Radia 24.