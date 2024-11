Mieli zabezpieczać marsz, uratowali dziecko. Bohaterska postawa policjantów

Z pewnością nie takich wyzwań spodziewali się policjanci, którzy przyjechali z Bialska–Białej do Warszawy, aby zabezpieczać Marsz Niepodległości, organizowany przez środowiska narodowe z okazji 11 listopada.

Funkcjonariusze zostali poproszeni przez rodziców rocznego chłopca, który przestał oddychać, o pomoc. Mundurowych natychmiast przystąpili do akcji, podejmując resuscytację dziecka.

Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, podjęte przez funkcjonariuszy czynności pozwoliły na przywrócenie u niemowlęcia czynności życiowych. "Na miejsce dotarła też wezwana w międzyczasie karetka pogotowia" – czytamy w komunikacie KSP, opublikowanym na portalu X.

Jak przekazała stołeczna policja, zdarzenie miało miejsce kilka minut przed godz. 15 w okolicach ulicy Wspólnej. "Mundurowi, którzy pospieszyli z pomocą dziecku na co dzień służą w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku–Białej" – informuje KSP.

Komenda opublikowała również zdjęcie policjantów, którzy uratowali życie dziecka.

Akcja służb ratunkowych na trasie manifestacji

Również na trasie Marszu Niepodległości doszło do akcji ratowania życia. Jak podał Miejski Reporter, około godziny 15.20 na Moście Poniatowskiego jeden z uczestników wydarzenia zasłabł i stracił przytomność.

"Na miejscu natychmiast podjęto akcję ratunkową, udzielając poszkodowanemu pomocy medycznej" – czytamy.

Z relacji serwisu wynika, że mężczyzna został przeniesiony do karetki pogotowia ratunkowego, która zatrzymała się na prawym pasie.

Wysoka frekwencja na Marszu Niepodległości

Marsz Niepodległości 2024 rozpoczął się o godz. 14.00. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem "Wielkiej Polski moc to my". To wers zaczerpnięty z "Hymnu Młodych", który jest hymnem Młodzieży Wszechpolskiej. Autorem tekstu powstałej w 1926 r. pieśni jest Jan Kasprowicz.

Uczestnicy tradycyjnie wyruszyli z ronda Romana Dmowskiego w centrum Warszawy na błonia Stadionu Narodowego, gdzie zaplanowano przemówienia, koncerty i strefa gastronomiczna.

Według wstępnych szacunków organizatorów, w patriotycznym pochodzie uczestnicy nawet 100 tysięcy osób. Wśród nich licznie obecni są politycy Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei według danych warszawskiego ratusza, w manifestacji bierze udział 90 tys. osób.

